زوجة ماجد المصري تثير الجدل بإطلالتها على البحر.. شاهد

حرصت رانيا أبو النصر زوجة ماجد المصري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة لها على البحر.

إطلالة زوجة ماجد المصري على البحر

أثارت زوجة ماجد المصري الجدل بإطلالتها الملفتة على البحر، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة واتسم باللون الأسود المزين ببعض الإكسسوارات المتناسقة مع الأجواء الصيفية.

ظهرت زوجة ماجد المصري حافية القدمين، وتزينت بمجموعة من الإكسسوارات الراقية التي زادت من أناقتها و جاذبيتها، ونالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، بدت زوجة ماجد المصري بخصلات شعرها المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية المتناسقة مع لون بشرتها.