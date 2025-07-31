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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

كواليس صادمة عن لحظة القبض على "أم مكة" بمدينة الإنتاج الإعلامي

ام مكة
ام مكة
ريهام قدري

تداول مستخدمو الفيسبوك تسجيلا صوتيا للإعلامية علا شوشة عن لحظة القبض علي “أم مكة بتاعت الفسيخ”.

وتصدرت الإعلامية علا شوشة المشهد الإعلامي بعد أن كشفت عن كواليس صادمة وقعت أثناء تسجيل حلقة لبرنامجها مع المعروفة إعلاميًا بـ"أم مكة"، وانتهت بتدخل أمني عاجل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي.

مواجهة مشتعلة داخل الاستوديو

 

بدأت الواقعة عندما حاولت "أم مكة" فرض شروطها على فريق العمل، مطالبة بحذف أحد التصريحات المثيرة للجدل التي أدلت بها خلال التصوير. لكن الإعلامية علا شوشة رفضت الانصياع لهذا الطلب، مؤكدة على حق الجمهور في معرفة الحقيقة، خاصة أن ما ورد على لسان الضيفة يمس الأخلاق العامة والمجتمع المصري.

وصرحت علا قائلة  "توقفت عن التصوير لأكثر من ثلاث ساعات بعد أن تجاوزت أم مكة كل حدود اللياقة، ووجهت لي ولفريق البرنامج ألفاظًا لا يمكن قبولها على الإطلاق. شعرت أن الأمر لم يعد مجرد حلقة إعلامية بل إهانة متعمدة".

 تدخل أمني وبلاغ رسمي

تصاعدت الأمور داخل الاستوديو حتى وصلت إلى حد الاشتباك اللفظي والتدافع، ما استدعى تدخل إدارة القناة التي أبلغت الجهات الأمنية. وعلى الفور، حضرت الشرطة إلى المكان وتم تحرير محاضر رسمية ضد "أم مكة"، حيث تم احتجازها مؤقتًا داخل نقطة شرطة بمدينة الإنتاج الإعلامي للتحقيق في الاتهامات الموجهة إليها، من بينها "السب والقذف" و"التعدي على طاقم عمل رسمي".

كما تم الاستماع إلى أقوال الإعلامية علا شوشة ومدير الإنتاج، فيما يخضع الأمر حاليًا لمتابعة النيابة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية.

القبض علي ام مكة ام مكة بتاعة الفسيخ ام مكة علا شوشة

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