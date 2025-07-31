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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

عشبة غير متوقعة تحسن الهضم والقلب

القلب
القلب

يعد الشمر من الأعشاب الطبيعية الغنية بالعناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم كما أن نكهتها طيبة ومذاقها شهي.

إليكم خمس فوائد صحية لتناول الشمر وذلك وفقا لما ذكره موقع healthyfood.

الشمر

يدعم البشرة


يعد الشمر مصدرًا جيدًا لبيتا كاروتين وفيتامين سي، وكلاهما مهم للحفاظ على صحة بشرتنا.

يحسن الهضم


تُعرف بذور الشمر بمذاقها اللذيذ وخصائصها الهضمية، إذ تُخفف من عسر الهضم والانتفاخ والإمساك ويُمكن مضغها كمُعطّر طبيعي للنفس.

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معزز العظام


يحتوي الشمر على عناصر غذائية مهمة لصحة العظام مثل الكالسيوم والفوسفات والمنجنيز وفيتامين ك والحديد والزنك.

صحة القلب


يحتوي الشمر على نسبة عالية من الألياف والبوتاسيوم وغيرها من العناصر الغذائية المفيدة للقلب، ويمكن أن يساعد في خفض ضغط الدم والكوليسترول، ويحمي من أمراض القلب.

الشمر فوائد الشمر القلب أمراض القلب الكوليسترول

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