إطلالة أنيقة.. هاجر أحمد تخطف الأنظار

نشرت الفنانة هاجر أحمد، صورا جديدة لها عبر خاصية ستوري من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت هاجر أحمد، مرتدية جيب أنيقة باللون البيج، ونسقت معها توب لافت باللون البني ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هاجر أحمد، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت هاجر أحمد، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هاجر أحمد