سوت جذابة.. أمينة خليل تستعرض جمالها

شاركت الفنانة أمينة خليل، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت أمينة خليل، مرتديه سوت لافته حيث ارتدت بنطال وتوب مكشوف باللون بألوان صيفية زاهيه تكشف جمالها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد أمينة خليل، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع نظارة شمسية باللون الاسود ، واختارت أحمر الشفاه باللون البيج الناعم الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت أمينة خليل، تسريحة الشعر المبلل ليتناسب مع إطلالتها المميزة.

ونعرض لكم صور الفنانة أمينة خليل