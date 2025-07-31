مش هتشتري شيبسي تاني.. طريقة تحضير «برينجلز» في المنزل بطعم خطير

في أجواء الصيف الحارة، ومع السهرات العائلية والتجمعات الممتدة حتى ساعات الليل، تزداد الرغبة في تناول "التسالي" والوجبات الخفيفة، ويأتي شيبسي «برينجلز» على رأس قائمة الوجبات المقرمشة التي يعشقها الكبار والصغار بسبب طعمه المتنوع وقرمشته المميزة.

لكن المفاجأة السارة لعشاق "الشيبسي"، أنه يمكن تحضيره في المنزل بسهولة وبمكونات بسيطة، تمنحك طعمًا وقوامًا مقاربًا للجاهز تمامًا، وبتكلفة أقل، مع إمكانية التحكم في مستوى التوابل وجودة المكونات.

طريقة تحضير شيبسي برينجلز

طريقة تحضير شيبسي برينجلز

مكونات شيبسي برينجلز المنزلي:

2 حبة بطاطس مسلوقة ومهروسة ناعم

2 ملعقة كبيرة من نشا الذرة

1 ملعقة كبيرة زيت نباتي

رشة ملح

توابل حسب الرغبة (بابريكا – جبنة بودرة – بصل بودر – خل بودر – شطة)

ماء دافئ (لضبط القوام عند الحاجة)

طريقة تحضير شيبسي برينجلز

طريقة التحضير:

ـ اخلطي البطاطس المهروسة مع النشا والزيت والملح والتوابل جيدًا حتى تحصلي على عجينة ناعمة يمكن فردها.

ـ إذا كانت العجينة قاسية، أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تصبح مرنة.

ـ افردي العجينة بين ورقتي زبدة باستخدام النشابة حتى تصبح رقيقة جدًا.

ـ باستخدام قطاعة دائرية أو كوب، قطّعي العجينة إلى دوائر متساوية.

ـ رتّبي الدوائر على صينية مبطنة بورق زبدة.

ـ سخني الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، واخبزي الشيبسي لمدة 10 إلى 15 دقيقة حتى يكتسب لونًا ذهبيًا وقرمشة مثالية.

ـ يمكن أيضًا قلي الرقائق في زيت متوسط السخونة كخيار أسرع.

طريقة تحضير شيبسي برينجلز

أفكار نكهات تضاهي الجاهز

جبنة شيدر: جبنة بودرة + بصل بودر + رشة ملح

الفلفل الحار: بابريكا حارة + خل بودر + رشة ملح

البصل والساور كريم: بصل بودر + زبادي بودر + ثوم بودر.