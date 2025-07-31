أشهر 5 أمراض جلدية في الصيف .. تعرف على طرق علاجها

مع ارتفاع درجات الحرارة وزيادة نسبة الرطوبة والتعرض المباشر لأشعة الشمس، تزداد فرص الإصابة بعدد من الأمراض الجلدية المزعجة التي تؤثر على راحة الفرد ومظهره الخارجي، خاصة في المناطق الحارة والمزدحمة.

الأمراض الجلدية في فصل الصيف

وكشفت تقارير طبية منشورة على مواقع Healthline، Mayo Clinic، وAmerican Academy of Dermatology، عن قائمة بأكثر الأمراض الجلدية شيوعًا في فصل الصيف، وأفضل طرق الوقاية والعلاج، وتشمل ما يلي:

ـ حروق الشمس (Sunburn):

الأسباب: التعرض الطويل لأشعة الشمس دون حماية.

الأعراض: احمرار، ألم، تقشر الجلد، وأحيانًا تورم أو بثور.

العلاج: كمادات باردة، كريمات الألوفيرا أو الهيدروكورتيزون، شرب الماء بكثرة.

الوقاية: استخدام واقي شمس (SPF 30+) وتجديده كل ساعتين.

حروق الشمس

ـ الطفح الحراري (Heat Rash):

الأسباب: انسداد الغدد العرقية مع التعرق الزائد.

الأعراض: حكة، حبوب صغيرة حمراء، شعور بالوخز أو الحرقان.

العلاج: البقاء في مكان بارد، كريمات مهدئة مثل كالامين، ملابس قطنية فضفاضة.

الوقاية: تجنّب الحرارة المرتفعة والرطوبة، وتجفيف الجلد باستمرار.

الطفح الحراري

ـ حب الشباب الصيفي (Summer Acne):

الأسباب: اختلاط العرق بزيوت البشرة وانسداد المسام.

الأعراض: بثور، رؤوس سوداء أو بيضاء، التهابات جلدية.

العلاج: غسول مناسب، علاج موضعي بحمض الساليسيليك أو بنزويل بيروكسيد.

الوقاية: تنظيف الوجه مرتين يوميًا، تجنّب المستحضرات الدهنية.

الفطريات الجلدية

ـ الفطريات الجلدية (Fungal Infections):

الأسباب: الرطوبة والاحتكاك في ثنيات الجسم، خاصة عند ارتداء ملابس ضيقة.

الأعراض: حكة، احمرار، بقع متقشرة أو تغير في لون الجلد.

العلاج: كريمات مضادة للفطريات، الحفاظ على المنطقة جافة ونظيفة.

الوقاية: تجفيف الجسم جيدًا، ارتداء ملابس قطنية فضفاضة.

الفطريات الجلدية

ـ التهاب بصيلات الشعر (Folliculitis):

الأسباب: عدوى في بصيلات الشعر بسبب الحلاقة أو السباحة في مياه غير نظيفة.

الأعراض: بثور صغيرة مليئة بالصديد، حكة، ألم أو احمرار.

العلاج: مضادات حيوية موضعية، تنظيف المنطقة جيدًا، التوقف عن الحلاقة مؤقتًا.

الوقاية: استخدام أدوات نظيفة، تجنب ارتداء ملابس ضيقة بعد الحلاقة.

ولا يجب أن تقتصر العناية بالبشرة في الصيف على التجميل فقط، بل هي ضرورة صحية لحمايتها من الالتهابات والمضاعفات.

وتبدأ الوقاية بالنظافة الشخصية، الحماية من الشمس، واتباع عادات صحية تناسب طبيعة الطقس الحار.