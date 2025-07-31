كوب ماء بارد.. اكتشف مشروبات مفيدة لتهدئة ضربات القلب

يشعر البعض أحيانًا بقوة ضربات القلب وكأنها تُسمع في الأذن، وهي حالة قد تكون مؤقتة أو مستمرة، وتستدعي الاهتمام واتباع طرق تهدئة فعّالة.

مشروبات طبيعية تهدئ ضربات القلب

وهناك بعض المشروبات التي يمكنها أن تساعد في تهدئة ضربات القلب السريعة، وفقا لما جاء في موقع “ ويب ميد” الطبي، ومن أبرزها ما يلي: ومن أبرزها ما يلي:

ـ الماء هو الحل الأول:

الماء ليس فقط لترطيب الجسم، بل يساعد أيضًا القلب على ضخ الدم بسهولة. فالجفاف يؤدي إلى زيادة لزوجة الدم، ما يرهق القلب ويُسرع ضرباته.

ـ ماء جوز الهند:

يحتوي على معادن مهمة، وتشير بعض الدراسات إلى أنه قد يُسهم في تهدئة القلب، وإن كانت الأدلة ما تزال محدودة.

تهدئة ضربات القلب

ـ عصائر الفواكه والخضروات:

تناول كوب صغير من العصائر الطبيعية غير المحلاة قد يساعد في دعم صحة القلب وتقليل تسارع ضرباته.

ـ مشروبات أخرى صحية للقلب:

المياه الفوارة غير المحلاة

الحليب السادة

شاي الأعشاب مثل النعناع والبابونج

القهوة أو الشاي بالحليب منزوعي الكافيين

تهدئة ضربات القلب

ـ أعشاب تساعد في تهدئة ضربات القلب:

الزعرور: له خصائص محتملة في تحسين نبض القلب وضغط الدم.

البرباريس: يساهم في تقليل الالتهاب وخفض الضغط المرتبط بعدم انتظام نبض القلب.

الثوم: غني بمضادات الأكسدة وقد يعمل مثل "حاصرات بيتا" في تهدئة القلب.

تزيد ضربات القلب

مشروبات تزيد من ضربات القلب

ينصح بالابتعاد عن الكافيين والكحول لمن يعانون من خفقان القلب، إذ يمكن أن يزيدا من الجفاف وتسارع النبض.

ضربات القلب

طرق طبيعية إضافية لتهدئة ضربات القلب

ـ ممارسة الرياضة بانتظام

ـ تناول غذاء صحي غني بالفواكه والخضروات

ـ الحصول على نوم كافٍ

ـ الحفاظ على وزن صحي

ـ تعلم تمارين التنفس والاسترخاء مثل التأمل واليوغا

ـ قضاء وقت في الهواء الطلق والابتعاد عن مصادر التوتر

رغم فعالية هذه الوسائل الطبيعية، يُفضل دائمًا استشارة الطبيب إذا كانت ضربات القلب السريعة متكررة أو مزعجة.