فستان البحر .. مي سليم تخطف الأنظار بجمالها

نشرت الفنانة مي سليم، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة صيفية جذابة.

وظهرت مي سليم، مرتدية فستانا طويلا وأنيقا باللون الأبيض، وجاء الفستان بتصميم لافت ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد مي سليم، في المكياج على جمال بشرتها الطبيعي مع وضع لمسات رقيقة من أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع الذي يبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت مي سليم، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع إطلالتها.

ونعرض لكم صور الفنانة مي سليم