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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

سلطة المكرونة بالتونة والخضار.. وجبة متكاملة سريعة التحضير

المكرونة بالتونة
المكرونة بالتونة
ريهام قدري

إذا كنتِ تبحثين عن وجبة سريعة، مغذية، ومليئة بالنكهات، فإن سلطة المكرونة بالتونة والخضار هي الخيار الأمثل. فهي تجمع بين الكربوهيدرات والبروتينات والألياف، ما يجعلها وجبة متكاملة يمكن تقديمها كغداء خفيف أو عشاء سريع، أو حتى في علب الغداء خارج المنزل.

 مكونات سلطة المكرونة بالتونة والخضار

2 كوب مكرونة صغيرة (مثل الفوسيلي أو البيني)
علبة تونة مصفاة من الزيت
1 ثمرة فلفل ألوان مقطع مكعبات
1 خيار مقطع مكعبات
1 جزرة مبشورة
ربع كوب ذرة حلوة
ربع كوب زيتون أسود أو أخضر شرائح (اختياري)
بقدونس مفروم للتزيين

 مكونات الصوص:

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون
عصير ليمونة كاملة
ملعقة صغيرة خل أبيض أو تفاح
نصف ملعقة صغيرة خردل (اختياري)
ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
رشة زعتر أو ريحان مجفف

 طريقة تحضير سلطة المكرونة بالتونة والخضار

اسلقي المكرونة في ماء مغلي مع رشة ملح حتى تنضج، ثم صفيها واشطفيها بالماء البارد لإيقاف عملية الطهي.
اخلطي المكرونة مع التونة، والخضار المقطعة، والذرة، والزيتون في وعاء كبير.
حضري الصوص بمزج المكونات جيداً، ثم صبيه فوق المكرونة وقلّبي بلطف حتى تتوزع النكهات.
زيني السلطة بالبقدونس المفروم، وقدميها باردة.

يمكن إضافة قطع جبن فيتا أو مكعبات أفوكادو لزيادة القيمة الغذائية.
للتنوع، استبدلي التونة بقطع دجاج مشوي أو شرائح سلمون.
تحفظ في الثلاجة حتى يومين وتكون ألذ كلما اندمجت المكونات أكثر.

المكرونة مكرونة بالتونة تونة مكرونة

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