الرعب في قلب النرويج .. انفجـ.ـار يهز أوسلو قرب السفارة الإسرائيلية

أعلنت الشرطة النرويجية أنها تحقق في انفجار وقع قرب السفارة الإسرائيلية وسط العاصمة أوسلو، محذّرة السكان من الاقتراب من الموقع لاحتمال وجود متفجرات إضافية.

وأكدت السلطات أنه لم يتم تسجيل إصابات، فيما جرى توقيف شخص واحد على خلفية الحادث، مع ترجيح وجود مشتبهين آخرين.

وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الانفجار نجم عن قنبلة يدوية مزروعة، وعُثر في المكان على متفجرات أخرى غير منفجرة، بعضها كان موضوعاً على خط الترام.

ويأتي الحادث بعد يوم من إغلاق مطارات في أوسلو وكوبنهاغن بسبب رصد مسيرات، ما دفع السلطات إلى إرسال رسالة طوارئ نادرة إلى سكان العاصمة تحذرهم من الاقتراب من النوافذ بسبب وجود عبوة ناسفة محتملة في شارع بيلستريدت قرب القصر الملكي والحرم الجامعي.