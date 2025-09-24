أمل عفيفي سفيرة مصر بجورجيا تقدّم أوراق اعتمادها إلى الرئيس الجورجي

قدمت السفيرة أمل عفيفي سفيرة مصر لدى أرمينيا وغير مقيمة لدى جورجيا أوراق اعتمادها إلى ميخائيل كلافشفيلي رئيس جمهورية جورجيا.

وأكدت السفيرة المصرية حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، وأعربت عن الترحيب بتزايد أعداد السائحين الجورجيين إلى مصر كل عام كوجهة سياحة رئيسية.

من جانبه، أكد الرئيس الجورجي رغبة بلاده في تكثيف التعاون مع مصر في مجالات الاقتصاد والاستثمار والتعليم والسياحة.

