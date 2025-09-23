رحيل قامة دينية كبيرة.. وفاة مفتي المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ

أعلنت قناة “العربية” صباح اليوم وفاة سماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ، مفتي عام المملكة العربية السعودية، بعد مسيرة حافلة في خدمة الدين والوطن.

ويُعد الشيخ الراحل أحد أبرز علماء العالم الإسلامي، حيث عُرف بعلمه الغزير واعتداله ومكانته المرموقة، وكان مرجعًا دينيًا مهمًا ساهم في نشر الوسطية وتعزيز القيم الإسلامية.



وقد خيّم الحزن على الأوساط الدينية والرسمية والشعبية داخل المملكة وخارجها، وسط دعوات بالرحمة والمغفرة للفقيد، وأن يجزيه الله خير الجزاء عما قدمه للإسلام والمسلمين، ويلهم أسرته وطلابه الصبر والسلوان في هذا المصاب الجلل.



ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.

https://youtube.com/shorts/4gmzNZBIIf0