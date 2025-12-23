الوطنية للانتخابات: جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية للمصريين بالخارج تتم في 139 مقرا انتخابيا بـ117 دولة

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن جولة الإعادة لـ 19 دائرة انتخابية بالمرحلة الاولى من انتخابات النواب للمصريين بالخارج تتم في139 مقر انتخابي في 117 دولة.



وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي:" سيتم تباعا بدء العملية الانتخابية في كل المقار الانتخابية بالسفارات المصرية بالخارج ".

وأكمل أحمد بنداري:" المسؤولية لا تقع وحدها على كاهل من كلفوا بها وإنما تقع على عاتقنا جميعا فالمصريين بمشاركاتهم في الانتخابات وإعمال إرادتهم الحرة في صناديق الاقتراع يرفعون لواء الدولة المدنية الحديثة ".

