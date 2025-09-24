رحيل ميرفت زعزع .. نقابة المهن التمثيلية: فقدنا أيقونة الاستعراضات المسرحية

نعت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، مُصممة الاستعراضات القديرة الفنانة ميرفت زعزع، التي رحلت عن عالمنا منذ قليل داخل مستشفى هليوبوليس، إثر إصابتها بجلطة في المخ.

وأكد الدكتور أشرف زكي أن الوسط الفني فقد برحيلها واحدة من أبرز الأسماء التي تركت بصمة واضحة في مجال الاستعراضات والرقص المسرحي، مشيرًا إلى أن أعمالها ستظل باقية في ذاكرة الفن المصري والعربي.

وتقدمت النقابة بخالص التعازي إلى أسرتها الكريمة وجمهورها ومحبيها، داعية المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان و«إنا لله وإنا إليه راجعون».