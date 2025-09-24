قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فن وثقافة

رحيل أيقونة السينما العالمية كلاوديا كاردينالي عن عمر يناهز 87 عامًا

سارة عبد الله   -  
أحمد النشوقي

غيب الموت، الثلاثاء، أيقونة السينما الفرنسية – الإيطالية كلاوديا كاردينالي، عن عمر ناهز 87 عامًا، في مقر إقامتها بمدينة نيمور بضواحي باريس، حيث فارقت الحياة وسط أبنائها.

وُلدت كاردينالي في تونس، وبدأت مسيرتها الفنية في خمسينيات القرن الماضي قبل أن تتألق في ستينياته لتصبح إحدى أبرز نجمات الشاشة الذهبية. 

شاركت في أعمال خالدة مع كبار المخرجين مثل لوكينو فيسكونتي، فيديريكو فيلّيني، ريتشارد بروكس، هنري فيرنوي، وسيرجيو ليوني، لتترك بصمة لا تُمحى في تاريخ الفن السابع.

وقال مدير أعمالها لوران سافري في تصريح لوسائل الإعلام الفرنسية: "لقد تركت لنا إرث امرأة حرة وملهمة، في مسيرتها كفنانة وكامرأة على السواء."

برحيل كاردينالي، تطوي السينما العالمية صفحة إحدى أيقوناتها، التي ألهبت خيال الجماهير لعقود بأدوارها المؤثرة وأدائها الاستثنائي.

