وزير التخطيط والتعاون الدولي الفلسطيني يثمن دور مصر المحوري لدعم حقوق الشعب الفلسطيني
أمطار وضباب ورياح.. طقس متقلب يضرب معظم أنحاء البلاد غدا
كيفية الاستفادة من الخصم 50% على مخالفات المرور
تقدم قروضا استهلاكية .. الرقابة المالية تحذر من انتشار صفحات وهمية على السوشيال ميديا
مندوب مصر بالأمم المتحدة: الأوضاع الإنسانية في غزة وصلت إلى مرحلة كارثية بسبب عراقيل إسرائيل
موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة أمام الجمهور
كأس إنتركونتيننتال .. بيراميدز يسجل هدفين فى 4 دقائق أمام أهلى جدة ويتقدم 3-1
الرئيس الفلسطيني يكلف اللواء منير الزعبي بأعمال رئيس لجنة الضباط لقوى الأمن لمدة عام
رئيس "الفيدرالي الأمريكي": كل المسارات بشأن أسعار الفائدة محفوفة بالمخاطر سواء الخفض أو الرفع
زيلينسكي يلتقي ترامب ويشارك في جلسة لمجلس الأمن حول أوكرانيا
أبو الغيط: الاحتلال يعمل على محو الشعب الفلسطيني من الوجود
بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا
آية التيجي

يُقبل الكثير من الكبار والصغار على تناول رقائق البطاطس (الشيبس) يوميًا باعتبارها وجبة خفيفة لذيذة وسهلة، لكن الدراسات الحديثة تكشف أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية جسيمة على المدى الطويل.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

وأفادت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 20%، بينما يرتفع الخطر إلى 27% عند تناولها خمس مرات أسبوعيًا، ما يحول هذه الوجبة المقرمشة إلى تهديد حقيقي للصحة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Times of India، فهناك العديد من أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا، ومن أبرزها ما يلي :

ـ زيادة الوزن والسمنة:

رقائق البطاطس مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والملح، ما يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. وبسبب افتقارها للبروتين والألياف، فهي لا تمنح شعورًا بالشبع، مما يدفعك لتناول المزيد من الطعام لاحقًا.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

ـ ارتفاع ضغط الدم:

تحتوي الحصة الواحدة من الشيبس على كميات عالية من الصوديوم، وتناوله يوميًا يرفع خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يشكل عبئًا على القلب والشرايين ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسكري:

البطاطس المقلية غنية بالنشا سريع الامتصاص، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم. ومع التكرار، يزداد خطر الإصابة بـ مقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني، خصوصًا لدى من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

ـ مشكلات في الهضم:

افتقار الشيبس للألياف يجعله سببًا في سوء الهضم، الإمساك، واضطراب بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما ينعكس على وظائف الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

عند قلي البطاطس في درجات حرارة عالية، يتكون مركب الأكريلاميد، وهو مادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مع الاستهلاك المتكرر.

ـ تأثير سلبي على المزاج والطاقة:

التقلبات الحادة في سكر الدم الناتجة عن تناول الشيبس تؤدي إلى التعب، الانفعال، والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

بدائل صحية للشيبس

لتجنب هذه المخاطر، يمكن استبدال الشيبس بـ:

ـ رقائق البطاطس المخبوزة بدل المقلية.

ـ الفشار بدون زبدة.

ـ الحمص المحمص.

ـ المكسرات والبذور.

ـ تناول حصص صغيرة ببطء للحد من الإفراط في الاستهلاك.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

وقد يبدو تناول رقائق البطاطس عادة يومية بريئة، لكنها على المدى الطويل ترتبط بـ زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، السكري، مشاكل الهضم وحتى السرطان.

لذلك، ينصح الخبراء بتقليل استهلاكها والاعتماد على بدائل صحية لتفادي المخاطر.

