ماذا يحدث لجسمك عند تناول رقائق البطاطس يوميًا؟ مخاطر صادمة

يُقبل الكثير من الكبار والصغار على تناول رقائق البطاطس (الشيبس) يوميًا باعتبارها وجبة خفيفة لذيذة وسهلة، لكن الدراسات الحديثة تكشف أن هذه العادة قد تحمل مخاطر صحية جسيمة على المدى الطويل.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

وأفادت دراسة حديثة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إن تناول البطاطس المقلية ثلاث مرات أسبوعيًا يزيد من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بنسبة 20%، بينما يرتفع الخطر إلى 27% عند تناولها خمس مرات أسبوعيًا، ما يحول هذه الوجبة المقرمشة إلى تهديد حقيقي للصحة.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Times of India، فهناك العديد من أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا، ومن أبرزها ما يلي :

ـ زيادة الوزن والسمنة:

رقائق البطاطس مليئة بالسعرات الحرارية والدهون والملح، ما يؤدي إلى زيادة الوزن مع مرور الوقت. وبسبب افتقارها للبروتين والألياف، فهي لا تمنح شعورًا بالشبع، مما يدفعك لتناول المزيد من الطعام لاحقًا.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

ـ ارتفاع ضغط الدم:

تحتوي الحصة الواحدة من الشيبس على كميات عالية من الصوديوم، وتناوله يوميًا يرفع خطر ارتفاع ضغط الدم، وهو ما يشكل عبئًا على القلب والشرايين ويزيد من احتمالية الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسكري:

البطاطس المقلية غنية بالنشا سريع الامتصاص، ما يؤدي إلى ارتفاع حاد في سكر الدم. ومع التكرار، يزداد خطر الإصابة بـ مقاومة الأنسولين وداء السكري من النوع الثاني، خصوصًا لدى من لديهم تاريخ عائلي مع المرض.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

ـ مشكلات في الهضم:

افتقار الشيبس للألياف يجعله سببًا في سوء الهضم، الإمساك، واضطراب بكتيريا الأمعاء المفيدة، مما ينعكس على وظائف الجهاز المناعي والتمثيل الغذائي.

ـ زيادة خطر الإصابة بالسرطان:

عند قلي البطاطس في درجات حرارة عالية، يتكون مركب الأكريلاميد، وهو مادة مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان مع الاستهلاك المتكرر.

ـ تأثير سلبي على المزاج والطاقة:

التقلبات الحادة في سكر الدم الناتجة عن تناول الشيبس تؤدي إلى التعب، الانفعال، والرغبة في تناول المزيد من الأطعمة غير الصحية.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

بدائل صحية للشيبس

لتجنب هذه المخاطر، يمكن استبدال الشيبس بـ:

ـ رقائق البطاطس المخبوزة بدل المقلية.

ـ الفشار بدون زبدة.

ـ الحمص المحمص.

ـ المكسرات والبذور.

ـ تناول حصص صغيرة ببطء للحد من الإفراط في الاستهلاك.

أضرار تناول رقائق البطاطس يوميًا

وقد يبدو تناول رقائق البطاطس عادة يومية بريئة، لكنها على المدى الطويل ترتبط بـ زيادة الوزن، ارتفاع ضغط الدم، السكري، مشاكل الهضم وحتى السرطان.

لذلك، ينصح الخبراء بتقليل استهلاكها والاعتماد على بدائل صحية لتفادي المخاطر.