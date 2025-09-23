هتضفري شعرك كل يوم.. سر غير متوقع وراء الروتين الليلي

قد يظن البعض أن تضفير الشعر قبل النوم مجرد عادة قديمة كانت تتبعها الجدات، لكنها في الحقيقة من أفضل العادات اليومية التي ينصح بها خبراء التجميل للحفاظ على صحة الشعر ومظهره الطبيعي.

فوائد تضفير الشعر قبل النوم

وبحسب ما ذكره موقع Glamour المتخصص في العناية بالجمال، فإن فوائد تضفير الشعر متعددة، حيث يساعد على حماية الشعر من التلف، تقليل الاحتكاك أثناء النوم، والحفاظ على ترطيبه الطبيعي، وفوائد أخرى ومن أبرزها ما يلي :

ـ تقليل تقصف الأطراف:

ويعمل تضفير الشعر كحاجز يحمي الخصلات من التكسر الناتج عن الاحتكاك بالوسادة.

ـ منع تشابك الشعر:

الضفيرة تُبقي الشعر مرتبًا طوال الليل، مما يسهل تمشيطه صباحًا ويقلل من تساقطه.

ـ الحفاظ على رطوبة الشعر:

الضفائر تساعد في حبس الرطوبة داخل الخصلات، مما يمنع الجفاف خاصة للشعر المجعد أو الجاف.

ـ منع التجعد والشعر المتطاير:

ربط الشعر في ضفيرة يقلل من احتكاكه بالهواء والوسادة، مما يحافظ على نعومته.

ـ تحفيز نمو الشعر:

حماية الشعر طوال الليل تساهم في تقليل التساقط وتعزيز صحة فروة الرأس لنمو أفضل على المدى الطويل.

أفضل أنواع الضفائر للنوم

ـ الضفيرة الواحدة: مناسبة للشعر الطويل والمفرود.

ـ الضفائر الجانبية: مثالية للشعر القصير أو متوسط الطول.

ـ الضفائر الفرنسية أو الهولندية: تمنح الشعر تموجات طبيعية في الصباح دون الحاجة لاستخدام أدوات حرارية.

وفي النهاية، يُعتبر الروتين الليلي للشعر الذي يتضمن تضفير الشعر قبل النوم من أسرار العناية بالشعر التي تحافظ على صحته وجماله، وتمنحك مظهرًا مرتبًا وجذابًا كل صباح.