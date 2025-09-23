قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به
لا سكر ولا زيت.. استبعاد هذه الفئات من التموين بعد التحديث الجديد
الإغاثة الطبية بغزة تحذر من كارثة صحية جراء نقص الوقود داخل مستشفيات القطاع
بمشاركة 20 شيف.. مهرجان الرمان يجذب السياح بالغردقة
أبو العينين في مؤتمر دولي بالأمم المتحدة: مجموعة كليوباترا بدأت من الصحراء لتصبح كيانا عالميا يصدر لـ100 دولة
تحت سابع أرض يحصد أربع جوائز ويتصدّر أفضل مسلسل عربي في الموريكس دور
أبو العينين: تجربة مصر في التنمية وتحقيق الاستقرار خلال الـ 10 سنوات الماضية نموذج للدول الأفريقية
كأس إنتركونتيننتال.. بيراميدز يتفوق على أهلي جدة بعد مرور 30 دقيقة
استبعاد صلاح .. تشكيل ليفربول ضد ساوثهامبتون في كأس كاراباو
رئيس وزراء فلسطين: التحركات الدولية تمثل التزامًا بحل الدولتين ورفضًا لممارسات الاحتلال الإسرائيلي
المرشد الإيراني: رفعنا تخصيب اليورانيوم إلى 60% لتلبية احتياجاتنا وليس لصناعة قنبلة نووية
أبو العينين يعبر عن سعادته بالمشاركة في مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة
بالصور

هتضفري شعرك كل يوم.. سر غير متوقع وراء الروتين الليلي

فوائد تضفير الشعر قبل النوم
فوائد تضفير الشعر قبل النوم
آية التيجي

قد يظن البعض أن تضفير الشعر قبل النوم مجرد عادة قديمة كانت تتبعها الجدات، لكنها في الحقيقة من أفضل العادات اليومية التي ينصح بها خبراء التجميل للحفاظ على صحة الشعر ومظهره الطبيعي.

فوائد تضفير الشعر قبل النوم

وبحسب ما ذكره موقع Glamour المتخصص في العناية بالجمال، فإن فوائد تضفير الشعر متعددة، حيث يساعد على حماية الشعر من التلف، تقليل الاحتكاك أثناء النوم، والحفاظ على ترطيبه الطبيعي، وفوائد أخرى ومن أبرزها ما يلي :

ـ تقليل تقصف الأطراف:

ويعمل تضفير الشعر كحاجز يحمي الخصلات من التكسر الناتج عن الاحتكاك بالوسادة.

ـ منع تشابك الشعر: 

الضفيرة تُبقي الشعر مرتبًا طوال الليل، مما يسهل تمشيطه صباحًا ويقلل من تساقطه.

ـ الحفاظ على رطوبة الشعر:

الضفائر تساعد في حبس الرطوبة داخل الخصلات، مما يمنع الجفاف خاصة للشعر المجعد أو الجاف.

فوائد تضفير الشعر قبل النوم

ـ منع التجعد والشعر المتطاير: 

ربط الشعر في ضفيرة يقلل من احتكاكه بالهواء والوسادة، مما يحافظ على نعومته.

ـ تحفيز نمو الشعر: 

حماية الشعر طوال الليل تساهم في تقليل التساقط وتعزيز صحة فروة الرأس لنمو أفضل على المدى الطويل.

فوائد تضفير الشعر قبل النوم

أفضل أنواع الضفائر للنوم

ـ الضفيرة الواحدة: مناسبة للشعر الطويل والمفرود.

ـ الضفائر الجانبية: مثالية للشعر القصير أو متوسط الطول.

فوائد تضفير الشعر قبل النوم

ـ الضفائر الفرنسية أو الهولندية: تمنح الشعر تموجات طبيعية في الصباح دون الحاجة لاستخدام أدوات حرارية.

وفي النهاية، يُعتبر الروتين الليلي للشعر الذي يتضمن تضفير الشعر قبل النوم من أسرار العناية بالشعر التي تحافظ على صحته وجماله، وتمنحك مظهرًا مرتبًا وجذابًا كل صباح.

تضفير الشعر قبل النوم فوائد تضفير الشعر العناية بالشعر الروتين الليلي للشعر

