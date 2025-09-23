مربوحة راحت المستشفى .. اعرف مرض رحمة أحمد وسبب الإصابة به

تسبب مرض رحمة احمد الشهيرة بمربوحة في حالة كبيرة من القلق بين محبيها من الوسط والفني والسوشيال ميديا.

مرض رحمة أحمد

ووفقا لتصريحات المقربين لموقع صديق البلد فقد تعرضت الفنانة رحمة احمد مؤخرا لأزمة صحية كبيرة بسبب تضخم الكبد.

تم نقل الفنانة رحمة احمد للمستشفى بسبب تعرضها لمضاعفات خطيرة بسبب تضخم الكبد.

وفي هذا الإطار نلقي الضوء على مرض الفنانة رحمة أحمد ونعرض أهم المعلومات عن تضخم الكبد.

ماهو تضخم الكبد

تضخم الكبد علامة على وجود مشكلة كبيرة في الجسم مثل فشل القلب، او الإصابة بأحد أمراض الكبد والسرطان، وتوجد العديد من الأسباب المحتملة لهذا المرض مثل اتباع بعض العادات الخاطئة مثل الإفراط في الأدوية والمكملات الغذائية.

أعراض تضخم الكبد

قد لا يسبب تضخم الكبد ظهور أعراض ولكن إذا كان تضخم الكبد ناتجًا عن أحد أمراض الكبد فقد يصحبه:

ألم البطن

الإرهاق بدون مجهود

الغثيان والقيء

اصفرار بشرتك وبياض عينيك (اليرقان)

تنبيه حدد موعدًا مع طبيبك إذا كان لديك أى أعراض تثير القلق.