كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، الخبير الإقتصادي، أن الإقتصاد المصري حقق معدلات إيجابية في الفترة الأخيرة، ولكن هناك فجوة بين مؤشرات الإقتصاد وبين ما يعيشه المواطن المصري، مشيرا إلى أن إرتفاع الأسعار جعل المواطن لا يشعر بمؤشرات الجيدة للاقتصاد المصري.

وقال زياد بهاء الدين، خلال لقاء له لبرنامج “الحكاية”، عبر فضائية “أم بي سي مصر”، أن السياحة وتحويلات المصريين بالخارج كان لها دور واضح في دعم الاقتصاد المصري على الرغم من تراجع إيرادات قناة السويس نتيجة الأوضاع الأقليمية المضطربة.

وتابع الخبير الإقتصادي، أنه يشعر المواطن بالتحسن عندما يكون هناك زيادة في الصادرات المصرية للخارج، وعجلة الإنتاج تدور، ويكون هناك استثمارات داخل الدولة وزيادة في المرتبات.