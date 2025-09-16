زياد بهاء الدين:المواطن المصري لا يلمس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر

أكد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن المواطن يحكم على الأوضاع الاقتصادية من خلال واقعه اليومي الملموس، وليس من خلال الأرقام، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان يشعر المواطن بالقلق على الرغم من التحسن في المؤشرات العامة.

وقال زياد بهاء الدين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، عبر فضائية “الحدث اليوم”، أنه رغم تحسن المؤشرات الكلية مثل انخفاض معدل التضخم وتحقق نمو إيجابي، إلا أن المواطن المصري لا يلمس نتائج الإصلاحات الاقتصادية بشكل مباشر.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، أن الارتفاع المستمر في الأسعار وتقلباتها، خاصة السلع الأساسية، بالإضافة إلى المصروفات، يساهم في زيادة الأعباء المالية على الأسر.