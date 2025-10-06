قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
خالد الغندور: أفشة تجاوز في حق عماد النحاس.. والأهلي يعرضه للبيع
احذر .. الحبس والغرامة عقوبة الامتناع عن سداد رسوم المخلفات
ما حكم تكرار قراءة الفاتحة في الركعة الواحدة؟.. دار الإفتاء تجيب
كيف يشعر المواطن بمعدلات النمو الإيجابية للاقتصاد؟.. فيديو
نسخة استثنائية بسبب كلب.. رولز رويس تكشف النقاب عن بيلي الفاخرة | صور
رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية
السعودية تتيح أداء مناسك العمرة لجميع أنواع التأشيرات
التكريم تأخر.. ضياء المرغني يكشف سبب البكاء في مهرجان المهن التمثيلية| خاص
الأمر خطير للغاية .. السويد تطالب بالتحقيق في إساءة إسرائيل للناشطة جريتا ثونبرج
لميس الحديدي عن انتخابات اليونسكو: نتمنى يكون يوم نصر جديد في 6 أكتوبر
علاج الشك المستمر في الوضوء والصلاة.. لا تلتفت إليه في هذه الحالة
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

رئيس الوزراء يُتابع موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين بالمطارات المصرية

رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
محمود مطاوع

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على متابعة خطط وزارة الطيران المدني لتطوير عناصر البنية التحتية ومنظومة التأمين والعمل داخل المطارات المصرية، ودعم تطبيق المعايير الدولية المُعتمدة في هذا المجال، لافتاً إلى أن الدولة تدعم خطط تطوير المطارات لكونها تُسهم في تيسير الإجراءات داخل المطارات؛ وخلق تجربة مُميزة لروادها.

جاء ذلك خلال متابعة الدكتور مصطفى مدبولي، موقف مشروعات تطوير البُنى التحتية وأنظمة التأمين في المطارات المصرية، وذلك في اجتماع عقده اليوم بحضور الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، و أماني متولي، الوكيل الدائم لوزارة الطيران المدني، واللواء حازم فاروق، مدير الإدارة العامة للحماية المدنية، والمهندس أيمن عرب، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، واللواء طيار وائل النشار، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمطارات، و مجدي إسحاق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، وعددٍ من مسئولي الجهات المعنية .

تطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل

وخلال الاجتماع عرض وزير الطيران المدني أبرز الخطوات التي تتم ضمن خطة الوزارة لتطوير المطارات المصرية، والتي تستهدف تحديث البنية التحتية للمطارات وتطبيق أحدث معايير الجودة والتشغيل، مع رفع الطاقة الاستيعابية لها، لمواكبة الحركة السياحية الوافدة، وزيادة القدرة التنافسية للمطارات المصرية على المستويين الإقليمي والدولي.

كما تطرق الحفني إلى الجهود الخاصة بتطوير منظومة التأمين داخل المطارات المصرية، من خلال تزويدها بأحدث الأنظمة العالمية المُعتمدة من جهات الاعتماد الدولية، لرفع الكفاءة الأمنية والتشغيلية، إلى جانب تعزيز منظومة الحماية المدنية.

وزارة الطيران المدني منظومة التأمين والعمل الدكتور مصطفى مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

ترامب ونتنياهو

أكسيوس.. ترامب يوبخ نتنياهو بشأن محادثات غزة: أنت دائما سلبي للغاية

اسعار السجائر

مفاجأة.. قائمة أسعار السجائر اليوم في مصر للمستهلك

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار ورياح في هذه المناطق

منصة الإيجار القديم 2025

الرابط الرسمي لمنصة الإيجار القديم 2025 لحجز الشقق البديلة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

خلال اللقاء

قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا

بالصور

حلويات في 10 دقائق.. طريقة عمل البان كيك

طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت
طريقة عمل بان كيك في البيت

امال ماهر تتألق فى حفلها بقصر عابدين

امال ماهر
امال ماهر
امال ماهر

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

فيديو

الأرز البايت

الأرز البايت سـ.ـم قــاتـ.ــل في مطبخك.. احذر التسـ.ــمــم البكتيري الصامت

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد