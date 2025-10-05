قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
نجلاء سليمان

احتفل نجوم وصنّاع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بالعرض الخاص الذي أُقيم في ڨوكس سينما مول مصر، وسط أجواء مميزة وحضور لافت للأبطال وصنّاع العمل، ومنهم: منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك بالاضافة الى ظهور خاص للنجم هشام ماجد.

وتألق فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء، وانضم إليهم ممثلو الشركات المنتجة والإعلاميون والمؤثرون إلى جانب أبرز وجوه المجتمع مثل: اشرف عبد الباقي، رانيا يوسف، زينة عبد الباقي، محمد حفظي، جيسكا حسام الدين، أبو الأنوار، أحمد سانتا، شادي ألفونس، هيثم دبور، أسامة الهادي، أحمد عصام السيد، شاهيناز العقاد. في ليلة احتفالية مميزة سبقت انطلاق العرض الرسمي للفيلم في صالات السينما.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟


هيبتا: المناظرة الأخيرة، قصة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. الفيلم من إخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة ”ڨوكس ستوديوز”، "ذا بروديوسرز"، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”

فيلم هيبتا ٢ ابطال فيلم هيبتا ٢ العرض الخاص لفيلم هيبتا

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

محافظ البحيرة

قفزت من الطابق الأخير.. طالبة ثانوي تنهي حياتها داخل مدرسة بالبحيرة

فيريرا

وكيله يفجر مفاجأة.. فيريرا رفض تدريب الأهلي قبل التعاقد مع موسيماني

محمد شحاتة

محمد شحاتة يقود الزمالك أمام ديكادها الصومالي في الكونفدرالية

تدريب منتخب مصر

منتخب مصر يخوض أولى تدريباته قبل مواجهة جيبوتي بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

