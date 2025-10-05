أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

احتفل نجوم وصنّاع فيلم هيبتا: المناظرة الأخيرة بالعرض الخاص الذي أُقيم في ڨوكس سينما مول مصر، وسط أجواء مميزة وحضور لافت للأبطال وصنّاع العمل، ومنهم: منة شلبي، كريم فهمي، جيهان الشماشرجي، سلمى أبو ضيف، كريم قاسم، مايان السيد، وحسن مالك بالاضافة الى ظهور خاص للنجم هشام ماجد.

وتألق فريق عمل الفيلم على السجادة الحمراء، وانضم إليهم ممثلو الشركات المنتجة والإعلاميون والمؤثرون إلى جانب أبرز وجوه المجتمع مثل: اشرف عبد الباقي، رانيا يوسف، زينة عبد الباقي، محمد حفظي، جيسكا حسام الدين، أبو الأنوار، أحمد سانتا، شادي ألفونس، هيثم دبور، أسامة الهادي، أحمد عصام السيد، شاهيناز العقاد. في ليلة احتفالية مميزة سبقت انطلاق العرض الرسمي للفيلم في صالات السينما.

تدور أحداث الفيلم حول قصة إنسانية معاصرة تضع التكنولوجيا في وسط علاقاتنا العاطفية، لتتحول إلى مناظرة تقودها سارة (منة شلبي) عبر أربع حكايات تُبسّط ما يبدو معقدًا في الحب. وبينما يثير الفيلم أسئلة حول معنى المشاعر في عصرنا، يترك للجمهور التساؤل: هل تستطيع التكنولوجيا أن تحاكي العاطفة، أم أن الرهان سيبقى دائمًا على الحب الحقيقي؟



هيبتا: المناظرة الأخيرة، قصة من تأليف محمد صادق، وسيناريو محمد جلال ومحمد صادق بالتعاون مع نورهان أبو بكر. الفيلم من إخراج هادي الباجوري وإنتاج شركة ”ڨوكس ستوديوز”، "ذا بروديوسرز"، “فيلم سكوير”، و”ايميرسيف”