قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برد قارس ليلا.. تحذير من الأرصاد الجوية: منخفض جوي وأمطار قادمة
بنود خطة الكوماندوز.. حسام حسن يجهز لـ فك شفرة السنغال
من ميدان التحرير إلى الأوبرا.. القاهرة الخديوية تستعيد رونقها المعماري التاريخي
صدام الأفضل في قارة أفريقيا ينفجر بدور نصف نهائي كأس الأمم
ملياردير نيجيري يرصد مكافآت خيالية لـ النسور لتخطي المغرب وحصد لقب الكان
محافظ البنك المركزي ووزير الزراعة يتفقدان مشاريع الري بالطاقة الشمسية وتمكين صغار المزارعين بأسوان
برشلونة وريال مدريد | 7 نهائيات و7 انتصارات.. هانز فليك مدرب لا يعرف الخسارة .. يجيد إدارة اللحظات الحاسمة
معجزة صحية خارقة .. ما هو المشروب الذهبي وطريقه تحضيره؟
خبير مناخ: أوروبا تواجه عاصفة جورتي وثلوج وظروف جليدية في أجزاء كثيرة من القارة
نجم نيجيريا السابق مشيدا بـ صلاح: ييدو كأنه محمد صلاح الشاب
رفع جلسة محاكمة المتهمين بقـ.ـتل صغير شبرا الخيمة وبث الجريمة على «الدارك ويب»
اللواء مجدي اللوزي لـ صدى البلد: شلة منتفعين وراء شائعات الاستقالة بـ اتحاد الملاكمة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

فوضى السلاح داخل صالة جيم بالشيخ زايد وإصابة مديرها| وسكان بالمنطقة: الجاني بلطجي وليس رجل أعمال

فوضى السلاح داخل صالة جيم بالشيخ زايد وإصابة مديرها| وسكان بالمنطقة: الجاني بلطجي وليس رجل أعمال
فوضى السلاح داخل صالة جيم بالشيخ زايد وإصابة مديرها| وسكان بالمنطقة: الجاني بلطجي وليس رجل أعمال
ياسمين القصاص

تباشر أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات واقعة إطلاق نار داخل صالة جيم بمدينة الشيخ زايد، والتي أسفرت عن إصابة مدير الصالة وكابتن التدريب بطلق ناري، وذلك عقب مشادة تطورت إلى اعتداء مسلح داخل المكان.

أقوال شهود العيان وكشف تفاصيل الواقعة

استمع رجال المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان المتواجدين وقت الحادث، حيث أفادوا بأن المتهم حضر إلى صالة الجيم، ونشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية على خلفية خلاف سابق، سرعان ما تطورت إلى قيام المتهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق عدة أعيرة، أصابت إحداها المجني عليه، قبل أن يواصل الاعتداء عليه بالتعدي وضربه في الرأس.

وفي هذا الصدد، ياسر يوسف، أحد سكان منطقة الجيم:  "اسم الشخص الذي اعتدى على كابتن ديزل هو محمد عيد، وهو شخص بلطجي وليس رجل أعمال كما أشيع، وكابتن ديزل يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق محترمة، وحقه سيعود إليه كاملا عبر الطرق القانونية".

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كابتن ديزل معروف بين الجميع بحسن الخلق والأصل الطيب، وهو شخص محبوب من كل من يعرفه، وتشهد له مواقفه بالنخوة والرجولة، سواء من المقربين أو من الغرباء، لما يتمتع به من شهامة واحترام".

تفريغ كاميرات المراقبة

وفي إطار استكمال التحقيقات، قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بصالة الجيم محل الواقعة، كما تم التحفظ على جهاز تسجيل الكاميرات، بهدف الوقوف على تفاصيل الحادث ورصد تحركات المتهم قبل وأثناء الواقعة.

وعقب القبض عليه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحا أن سبب الاعتداء يرجع إلى خلاف نشب بين المجني عليه وأحد المترددين على صالة الجيم بشأن دعوات التدريب، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، وانتهى بإطلاق النار على المجني عليه وإصابته.

البلاغ والتحريات الأولية

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة الشيخ زايد.

 وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن المصاب هو مدير صالة الجيم، وقد أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما توصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلاف بين المجني عليه وأحد المتدربين داخل الصالة، بسبب نزاع حول دعوات التدريب.

القبض على المتهم والإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة بين خمسة شبان داخل صالة الجيم، حاول خلالها المجني عليه التدخل لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، إلا أن أحد أطراف الخلاف، وهو رجل أعمال، اعتدى عليه بإطلاق عيار ناري أصابه في ساقه.

وعقب ضبط المتهم، جرى اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث قررت جهات التحقيق حجزه على ذمة التحريات، إلى أن وردت التحريات النهائية، لتصدر قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق

كما استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال مدير صالة "جولدز جيم"، المجني عليه في الواقعة، عقب إصابته بطلق ناري، وأوضح في شهادته أن الخلاف بدأ بعدما رفض السماح بدخول طفل صغير إلى صالة الجيم، ما أدى إلى نشوب مشادة مع أحد الأشخاص الذي يعمل كحارس شخصي، تطورت لاحقا إلى إطلاق أعيرة نارية داخل الصالة، أسفر أحدها عن إصابته بطلق ناري في قدمه.

جرائم جرائم الشيخ زايد جيم الشيخ زايد الشيخ زايد إطلاق نار إصابة كابتن جيم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لقطة من الحريق

صرخات ورعـ.ـب.. «إطفاء الجيزة» تنقذ إمبابة من كارثة بإخماد حريق هائل التهم عقارًا | شاهد

أسعار الدواجن

بعد الإجراءات الحكومية الأخيرة .. تراجع أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

عريس المرج

طعنة 15 سم استقرت في الرئة.. تفاصيل تقرير الطب الشرعي لـ عريس المرج

صورة تعبيرية

حصانة ومكافأة شهرية الأبرز ..حقوق كفلها القانون لعضو مجلس النواب بعد أدائه اليمين الدستورية مباشرة

منتخب مصر

بعد موقعة كوت ديفوار.. مصر تقفز 4 مراكز في تصنيف الفيفا

دواجن وبيض

بعد انتهاء الأعياد.. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق اليوم

منتخب مصر

إنذارات تقلق الفراعنة.. 6 لاعبين مهددون بالغياب عن نهائي أمم أفريقيا

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

ترشيحاتنا

تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث

آرتيتا يعلن تشكيل أرسنال لمواجهة بورتسموث في كأس الاتحاد الإنجليزي

منتخب الجزائر

الجزائر تقدم شكوى رسمية ضد التحكيم بعد خروجها من ربع نهائي أمم أفريقيا

زيزو

أحلى بابي فى الدنيا.. زوجة احمد سيد زيزو تحتفل بعيد ميلاده

بالصور

علم الفلك بريء.. الحقيقة الكاملة عن تنبؤات الأبراج

ال
ال
ال

إيمان العاصي تخطف الأنظار بوصلة رقص برفقة نانسي عجرم | صور

إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم
إيمان العاصي ونانسي عجرم

قوات الدفاع الشعبي والعسكري تنفذ عددا من الأنشطة والفعاليات خلال الفترة الماضية

صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري
صورة من أحد فعاليات قوات الدفاع الشعبي والعسكري

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع الكهرباء للحصول على خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ

إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إدارة الإشارة توقع بروتوكول تعاون مع وزارة الكهرباء لتقديم خدمات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

فيديو

فقدان الوزن

ورقة وقلم غيرت حياتها بالكامل.. امرأة تفقد 86 كيلو جراماً

صورة من اللقاء

وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان نائب القائد العام للجيش الوطنى الليبي لبحث التعاون العسكري

مرض هاني شاكر

وعكة صحية مُفاجئة.. نادية مصطفى تكشف قصة مرض هاني شاكر

ياسمين جيلاني

عرفت الخبر من السوشيال ميديا.. ياسمين جيلاني تكشف تفاصيل صادمة عن طلاقها | فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: تيه الأيديولوجيا بين الأقنعة والوجوه

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: متحف برلمان الشعب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

المزيد