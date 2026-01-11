فوضى السلاح داخل صالة جيم بالشيخ زايد وإصابة مديرها| وسكان بالمنطقة: الجاني بلطجي وليس رجل أعمال

تباشر أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة تحقيقاتها المكثفة لكشف ملابسات واقعة إطلاق نار داخل صالة جيم بمدينة الشيخ زايد، والتي أسفرت عن إصابة مدير الصالة وكابتن التدريب بطلق ناري، وذلك عقب مشادة تطورت إلى اعتداء مسلح داخل المكان.

أقوال شهود العيان وكشف تفاصيل الواقعة

استمع رجال المباحث إلى أقوال عدد من شهود العيان المتواجدين وقت الحادث، حيث أفادوا بأن المتهم حضر إلى صالة الجيم، ونشبت بينه وبين المجني عليه مشادة كلامية على خلفية خلاف سابق، سرعان ما تطورت إلى قيام المتهم بإشهار سلاح ناري وإطلاق عدة أعيرة، أصابت إحداها المجني عليه، قبل أن يواصل الاعتداء عليه بالتعدي وضربه في الرأس.

وفي هذا الصدد، ياسر يوسف، أحد سكان منطقة الجيم: "اسم الشخص الذي اعتدى على كابتن ديزل هو محمد عيد، وهو شخص بلطجي وليس رجل أعمال كما أشيع، وكابتن ديزل يتمتع بسمعة طيبة وأخلاق محترمة، وحقه سيعود إليه كاملا عبر الطرق القانونية".

وأضاف يوسف- خلال تصريحات لـ "صدى البلد": "كابتن ديزل معروف بين الجميع بحسن الخلق والأصل الطيب، وهو شخص محبوب من كل من يعرفه، وتشهد له مواقفه بالنخوة والرجولة، سواء من المقربين أو من الغرباء، لما يتمتع به من شهامة واحترام".

تفريغ كاميرات المراقبة

وفي إطار استكمال التحقيقات، قامت الأجهزة الأمنية بتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بصالة الجيم محل الواقعة، كما تم التحفظ على جهاز تسجيل الكاميرات، بهدف الوقوف على تفاصيل الحادث ورصد تحركات المتهم قبل وأثناء الواقعة.

وعقب القبض عليه، اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، موضحا أن سبب الاعتداء يرجع إلى خلاف نشب بين المجني عليه وأحد المترددين على صالة الجيم بشأن دعوات التدريب، الأمر الذي أدى إلى تصاعد التوتر بين الطرفين، وانتهى بإطلاق النار على المجني عليه وإصابته.

البلاغ والتحريات الأولية

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق نار داخل إحدى صالات الألعاب الرياضية بمدينة الشيخ زايد.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية إلى موقع البلاغ، حيث كشفت التحريات الأولية أن المصاب هو مدير صالة الجيم، وقد أصيب بطلق ناري، وتم نقله إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

كما توصلت التحريات إلى تحديد هوية المتهم، وتبين أن الواقعة جاءت نتيجة خلاف بين المجني عليه وأحد المتدربين داخل الصالة، بسبب نزاع حول دعوات التدريب.

القبض على المتهم والإجراءات القانونية

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم، وضبط السلاح الناري المستخدم في ارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإحالته إلى النيابة العامة التي باشرت التحقيق.

وكشفت التحقيقات أن الواقعة بدأت بمشادة بين خمسة شبان داخل صالة الجيم، حاول خلالها المجني عليه التدخل لفض النزاع وتهدئة الأوضاع، إلا أن أحد أطراف الخلاف، وهو رجل أعمال، اعتدى عليه بإطلاق عيار ناري أصابه في ساقه.

وعقب ضبط المتهم، جرى اقتياده إلى قسم الشرطة، حيث قررت جهات التحقيق حجزه على ذمة التحريات، إلى أن وردت التحريات النهائية، لتصدر قرارا بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الشروع في قتل المجني عليه.

أقوال المجني عليه أمام جهات التحقيق

كما استمعت جهات التحقيق المختصة إلى أقوال مدير صالة "جولدز جيم"، المجني عليه في الواقعة، عقب إصابته بطلق ناري، وأوضح في شهادته أن الخلاف بدأ بعدما رفض السماح بدخول طفل صغير إلى صالة الجيم، ما أدى إلى نشوب مشادة مع أحد الأشخاص الذي يعمل كحارس شخصي، تطورت لاحقا إلى إطلاق أعيرة نارية داخل الصالة، أسفر أحدها عن إصابته بطلق ناري في قدمه.