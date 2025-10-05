قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

فى إطار متابعة القنصلية المصرية بالرياض الحادث الذى تناولته وسائل التواصل الاجتماعى موخراً بشأن وفاة المواطن المصري سامح نفادي محمد حجاج، استقبل ياسر هاشم القنصل العام لجمهورية مصر العربية فى الرياض أشقاء المرحوم الذى توفي نتيجة حادث انحراف مركبة أمنية وسقوطها من أعلي جسر أثناء أداء مهامها فوق سيارة المواطن المتوفي، حيث قدم واجب العزاء وأكد على تقديم الدعم اللازم لأسرة المتوفى بالرياض.



كما أوضح القنصل العام أن البعثة تقوم بالمتابعة مع كافة الجهات ذات الاختصاص لإنهاء إجراءات نقل الجثمان إلى أرض الوطن والمساعدة في إنهاء الإجراءات القانونية اللازمة لضمان حقوق المتوفي طبقاً لقوانين المملكة العربية السعودية.

وقد قدمت أسرة المتوفي الشكر للقنصلية فى الرياض، وثمنت جهود جميع العاملين في تذليل كافة العقبات وتقديم الدعم الكامل بها منذ اللحظات الأولى للحادث، وذلك فى إطار توجيهات السيد وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج .