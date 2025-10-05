سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

نفت الفنانة سما المصري صحة التصريحات المنسوبة إليها والمتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تضمنت جملة “عايزة راجل يشكمني”، مؤكدة أنها لم تقل تلك العبارة في أي وقت سواء قبل ارتدائها الحجاب أو بعده.





وأوضحت سما المصري في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، أنها فوجئت بانتشار الخبر دون أي أساس من الصحة، مشيرة إلى أن بعض الأشخاص يتعمدون الإساءة إليها واختلاق الأكاذيب.





وأكدت المصري أنها لا ترد على الإهانات احتراماً لنفسها ولمصدر رزقها، داعية الجمهور إلى تحري الدقة قبل تصديق الشائعات أو تداول الأخبار غير الموثوقة.





ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديو جراف التالي.