تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة جون إدوارد المدير الرياضي جلسة مطولة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار مراجعة شاملة لمسيرة الفريق منذ انطلاق الموسم.

وتهدف الجلسة لتقييم المرحلة الماضية من عمر الموسم وعلى رأسها خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا أمام الأهلي في القمة 131 بنتيجة 2-1، والتي تركت علامات استفهام كبيرة داخل البيت الأبيض، سواء على مستوى الأداء أو اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتصحيح الأوضاع خلال المرحلة المقبلة بعد التعادل فى مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء السبت باستاد هيئة قناة السويس بالجولة العاشرة للمسابقة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه غير الدوليين راحة من التدريبات بسبب فترة التوقف الدولى، حيث يحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي 8 أكتوبر في المغرب، ثم يعود لاستضافة غينيا بيساو باستاد القاهرة يوم 12 من الشهر نفسه.

وسقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فى فخ التعادل مع غزل المحلة بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد هيئة قناة السويس، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي في إطار منافسات دور ال 32 من كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق ديكيداها الصومالي في مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الحالي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة الإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي يوم 24 اكتوبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.