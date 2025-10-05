قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الجبهة الوطنية في ذكرى نصر أكتوبر: ملحمة مجد تتجدد.. ونصرك يا مصر مستمر
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزه أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
رياضة

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

نادي الزمالك
نادي الزمالك
يسري غازي

تعقد إدارة الكرة بنادي الزمالك  برئاسة جون إدوارد المدير الرياضي جلسة مطولة مع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا وذلك خلال فترة التوقف الدولي الحالية، في إطار مراجعة شاملة لمسيرة الفريق منذ انطلاق الموسم.

وتهدف الجلسة لتقييم المرحلة الماضية من عمر الموسم وعلى رأسها خسارة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا أمام الأهلي في القمة 131 بنتيجة 2-1، والتي تركت علامات استفهام كبيرة داخل البيت الأبيض، سواء على مستوى الأداء أو اختيارات الجهاز الفني خلال اللقاء.

ويسعى الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لتصحيح الأوضاع خلال المرحلة المقبلة بعد التعادل فى مباراة غزل المحلة التي أقيمت مساء السبت باستاد هيئة قناة السويس بالجولة العاشرة للمسابقة.

وقرر الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا منح لاعبيه غير الدوليين راحة من التدريبات بسبب فترة التوقف الدولى، حيث يحل منتخب مصر ضيفًا على جيبوتي 8 أكتوبر في المغرب، ثم يعود لاستضافة غينيا بيساو باستاد القاهرة يوم 12 من الشهر نفسه.

وسقط فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا فى فخ التعادل مع غزل المحلة بنتيجة 1 - 1 فى المباراة التي جمعتهما مساء أمس السبت، باستاد هيئة قناة السويس، فى الجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا لخوض مباراتي الذهاب والإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي في إطار منافسات دور ال 32 من كأس الكونفدرالية.

ويلتقي فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا نظيره فريق ديكيداها الصومالي في مباراة الذهاب يوم 17 أكتوبر الحالي.

فيما يخوض فريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة البلجيكي يانيك فيريرا مباراة الإياب أمام نظيره فريق ديكيداها الصومالي يوم 24 اكتوبر الجاري ضمن منافسات بطولة كأس الكونفدرالية.

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

البنك المركزي

عقوبات مشددة للمُخالفين .. تعرّف على الحد الأقصى للنقد عند السفر للخارج

الزمالك

هل يرحل جون إدوارد ويانيك فيريرا عن الزمالك؟.. إيهاب الكومي يكشف مفاجأة

سعر الذهب

سعر أشهر عيار ذهب اليوم 5-10-2025

أحمد عبدالقادر

تفاصيل جلسة تجديد عقد أحمد عبد القادر مع الأهلي

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم الأحد 5-10-2025

بيج ياسمين

مش هتصدق .. بيج ياسمين بفستان الفرح | اعرف القصة

الزمالك

«أنا زهقت الصراحة».. تعليق ناري من الغندور بعد تعادل الزمالك أمام غزل المحلة

الصيام

هل يجوز صيام يوم واحد من الأيام البيض؟.. دار الإفتاء تجيب

أذكار الصباح كاملة مكتوبة

أذكار الصباح كاملة مكتوبة.. رددها الآن ولا تتكاسل عنها

هل المواظبة على الصلاة يغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

هل المواظبة على الصلاة تغني عن قضاء ما فات منها؟.. الإفتاء تجيب

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

