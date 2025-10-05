طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج “بالهنا والشفا” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية، فهي من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ وشهي.

مقادير بيتزا الكيك الصحية

● كوب دقيق شوفان

● 4 بيضات

● 2 ملاعق زبادي

● ½ كوب لبن

● بصل أحمر مفروم

● فلفل ألوان مفروم

● زيتون مفروم

● تركي مدخن قطع

● جبنة شيدر مبشورة

● ملح

● فلفل

طريقة تحضير بيتزا الكيك الصحية