طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية.. بمذاق لايقاوم

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج “بالهنا والشفا” على قناة “سي بي سي سفرة”، طريقة عمل بيتزا الكيك الصحية، فهي من الأكلات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق لذيذ وشهي.
مقادير بيتزا الكيك الصحية
● كوب دقيق شوفان
● 4 بيضات
● 2 ملاعق زبادي
● ½ كوب لبن
● بصل أحمر مفروم
● فلفل ألوان مفروم
● زيتون مفروم
● تركي مدخن قطع
● جبنة شيدر مبشورة
● ملح
● فلفل
طريقة تحضير بيتزا الكيك الصحية
- في بولة يوضع “بيض، لبن، زبادي، فلفل، ملح” وتقلب المكونات، ثم يضاف دقيق مع استمرار تقليب المكونات.
- يضاف “بصل مفروم، فلفل ألوان، زيتون مفروم، مكعبات تركي” وتقلب المكونات.
- يوضع الخليط في قوالب كب كيك.
- توضع في الفرن وتترك حتى تمام الطهي ثم تقدم.