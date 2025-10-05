تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي

قال الإعلامي جمال الغندور، إن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم، استقر على رباعي خط الدفاع الذي سيخوض به مباراة جيبوتي المرتقبة، المقررة إقامتها مساء الأربعاء المقبل، بالمغرب، ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2026.

وأكد الغندور، خلال برنامجه ستاد المحور، بنسبة كبيرة حسام حسن سيعتمد على محمد هاني في مركز الظهير الأيمن، ورامي ربيعة وياسر إبراهيم في قلب الدفاع، ومحمد حمدي في مركز الظهير الأيسر.

وقال إن استقرار حسام حسن على الدفع بـ 4 لاعبين في خط الدفاع؛ يأتي على خلاف ما حدث في المباراة السابقة أمام بوركينا فاسو التي شهدت وجود 5 مدافعين، رغم خوض المباراتين خارج الأرض.

ولفت إلى أن هذا القرار يأتي؛ نظرًا لتواضع مستوى منتخب جيبوتي فنيا، ورغبة العميد في تعزيز الخط الهجومي، بهدف حصد النقاط الثلاث، وحسم التأهل الرسمي إلى كأس العالم 2026.