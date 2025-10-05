72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

علقت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، على إعلان حالة الطوارئ في محافظة الإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرة إلى أن البلاد بدأت بالفعل فصل الخريف الذي يتسم بتقلبات حادة في الطقس، خاصة في نصفه الأول.

كتل هوائية معتدلة

وأوضحت "غانم"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن كتلًا هوائية معتدلة قادمة من جنوب أوروبا تؤثر حاليًا على أجواء مصر، إلى جانب منخفض جوي يسيطر على مناطق متفرقة، مما يجعل الطقس خريفيًا بامتياز خلال هذا الأسبوع.

وأضافت منار غانم، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضًا ملحوظًا طوال اليوم، حيث تصل العظمى إلى 29 درجة مئوية خلال النهار، بينما تنخفض الصغرى إلى نحو 18 درجة مئوية في ساعات الليل المبكر، ما يجعل الأجواء تميل للبرودة ليلاً.

وأشارت منار غانم، إلى أن هناك نشاطًا في حركة الرياح على مدار الأسبوع، بالتزامن مع بداية تشكل المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا، والتي يصاحبها سقوط أمطار على الإسكندرية وكفر الشيخ وبعض المحافظات الداخلية.

وحذرت من أن ذروة الأمطار ستكون أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، وقد تكون غزيرة أحيانًا على بعض المناطق الساحلية، داعية المواطنين إلى ارتداء الملابس الخريفية وتوخي الحذر أثناء القيادة على الطرق المبتلة.