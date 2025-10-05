طريقة عمل صدور دجاج محشية.. صحية و لذيذة

صدور دجاج محشية من الأكلات الشهية و اللذيذة التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك فهي من الأطباق الصحية التي يمكنك تناولها خلال اتباع حميات غذائية.

قدمت الشيف ساندرا مكاري، مقدمة برنامج بالهنا والشفا على قناة سي بي سي سفرة، طريقة عمل صدور دجاج محشية، فيما يلي …

مقادير صدور دجاج محشية

● 3 صدر دجاج بانيه سليم سميك

● 1 ملعقة كبيرة زيت زيتون

● بهارات إيطالية

● ثوم باودر

● ملح

● فلفل





للحشو:

● ½ كوب سبانخ مفرومة

● 2 و½ كوب جبنة كريمي

● خرشوف

● 50 جرام جبنة موتزاريلا

● 20 جرام جبنة شيدر مبشورة

● 2 فص ثوم مفروم

● ملح

● فلفل





طريقة تحضير صدور دجاج محشية