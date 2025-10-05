ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكابوتشا؟.. تحسن النوم والمزاج الأبرز

تناول الكابوتشا وهي نوع من الخس الغني بالماء والمعادن له فوائد كثيرة للجسم، لأنها من الخضروات الخفيفة والمغذية. إليك ما يحدث لجسمك عند تناولها بانتظام



الفوائد الصحية للكابوتشا:



ترطّب الجسم بعمق

لأنها تحتوي على نسبة عالية من الماء (أكثر من ٩٠٪)، فتساعد في تعويض السوائل، خصوصاً في الجو الحار.



تحسّن عملية الهضم

غنية بالألياف التي تنظّم حركة الأمعاء وتقلّل من الإمساك والانتفاخ.



تساعد في إنقاص الوزن

منخفضة السعرات الحرارية جدًا، وتشعرك بالشبع دون زيادة في الوزن.



تقوّي المناعة

تحتوي على فيتامين C ومضادات أكسدة تحمي الخلايا من الالتهاب وتحافظ على صحة الجلد.

تحسّن النوم والمزاج

تحتوي على مادة "اللاكتوكروم" التي تُعرف بتأثيرها المهدئ، لذلك كان يُستخدم الخس قديمًا كمساعد طبيعي للنوم.



تفيد القلب والضغط

غنية بالبوتاسيوم، ما يساعد في تنظيم ضغط الدم وتقليل خطر أمراض القلب.



تدعم صحة الجلد والشعر

بفضل الفيتامينات (A وC وK)، تحافظ على نضارة البشرة وقوة الشعر والأظافر.



الإكثار من تناول الكابوتشا دون غسل جيد قد يسبب تلوثًا بكتيريًا مثل السالمونيلا.



لا يُنصح بها بكميات كبيرة جدًا لمرضى الكلى الذين يحتاجون لتقليل البوتاسيو