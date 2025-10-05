انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

انطلق حفل الفنان مدحت صالح والنجمة أمال ماهر في قصر عابدين، منذ قليل، لصالح مؤسسة راعي مصر، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي.

ووجه مدحت صالح الشكر لمؤسسة راعي مصر، معلقا: “منورين الدنيا، اسمحولي أشكر وأحيي مؤسسة راعي مصر اللي ادتني فرصة أكون معاكم النهاردة، مؤسسة كبيرة وعظيمة بأفعالها، والواحد بيحس بالشرف إن في مصر فيه مؤسسات خيرية بالشكل الجميل دا فكل التحية لراعي مصر".

ومن المقرر أن تذهب عوائد هذا الحفل الخيري لدعم الأسر الأولى بالرعاية في المحافظات، حيث تقدم راعي مصر الدعم لهذه الفئات من خلال توفير الخدمات الطبية عن طريق القوافل الطبية والعيادات المتنقلة وتوفير مساكن آمنة من خلال مشاريع التنمية العمرانية.

أسعار حفل أمال ماهر ومدحت صالح

وجاءت أسعار تذاكر الحفل بين الفئات السعرية التالية: (1000 جنيه، 1500 جنيه، 2000 جنيه، 2500 جنيه، 3000 جنيه، 4000 جنيه، 5000 جنيه، 7000 جنيه).

أغاني مدحت صالح

كانت أحدث أغاني مدحت صالح هو تتر مسلسل “شهادة معاملة أطفال” الذي عرض فى شهر رمضان الماضي 2025 وحقق نجاحا كبيرا.

وفى شهر فبراير الماضي، طرح مدحت صالح أحدث أغانيه بعنوان “بتغريني” عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب.

وقبل عام، طرح المطرب مدحت صالح أغنية جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”.

الأغنية بعنوان “حمايا العزيز”، من كلمات وألحان محمد الحلفاوي، وتوزيع أحمد عبد الواحد وقام بعمل المكساج والماستر أسامة كمال.