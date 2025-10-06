قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا
اجتماع حسين لبيب وجون إدوارد لمناقشة تراجع نتائج الزمالك وخطة تصحيح المسار
وزير العمل يحسم الجدل: أنا مش ظالم.. العلاوة الدورية السنوية ستطبق بنسبة 3%
ما ينبغي تجنبه بعد التطعيم؟ نصائح طبية للحفاظ على فعالية اللقاح
برئاسة خليل الحية.. وصول وفد حركة حماس إلى مصر
تصفيات المونديال| حسام حسن يستقر على خط دفاع منتخب مصر أمام جيبوتي
عقوبات مشددة تواجه شبكة لممارسة الرذيلة داخل نادٍ صحي بمدينة نصر
محمد جبران: قانون العمل الجديد أخرج مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية
72 ساعة أمطار.. الأرصاد تكشف مفاجأة عن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
خزنة آثار مصر.. وزير السياحة يكشف توجيها من الرئيس السيسي لحفظ تاريخ الدولة المصرية
تعليق ناري من لميس الحديدي على قرار سوريا إلغاء عطلة 6 أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

منظومة تسويق جديدة| معهد القطن يكشف أهم الأنواع المستنبطة حديثا

القطن
القطن
شيماء مجدي

يتربع القطن المصري طويل التيلة منذ عقود على عرش الغزل والمنسوجات العالمية، ويُعد من رموز الهوية الاقتصادية لمصر.

وفي اليوم العالمي للقطن، تحتفل الدولة بإنجازات غير مسبوقة في زراعة "الذهب الأبيض"، الذي أصبح ركيزة استثمارية رئيسية للمزارعين بمختلف المحافظات، بعد إطلاق حزمة من الإجراءات الداعمة لزراعته، تضمنت منظومة تسويق عالمية تربط المزارعين بالأسواق الدولية، إلى جانب التوسع في الرقعة الزراعية بما يتناسب مع قيمة المحصول الذهبي، وتطوير المحالج ومصانع الغزل والنسيج لزيادة القيمة المضافة بدلًا من تصديره خامًا.

تطوير قطاع الأقطان

وتعمل الدولة على تطوير قطاع الأقطان بشكل متكامل يشمل الزراعة والتجارة والصناعة، ضمن خطة لإحياء المحاصيل الصناعية ورفع تنافسيتها عالميًا.

وقال الدكتور مصطفى عمارة، وكيل معهد بحوث القطن، إن القطن المصري يمثل المادة الخام الأساسية لصناعة الغزل والنسيج عالميًا، ويتربع على قمة الجودة بفضل صفاته الغزلية والتكنولوجية الممتازة والتجانس العالي بين الألياف، ما يقلل الفاقد أثناء التصنيع ويجعل كبريات دور الأزياء العالمية تفضله عن غيره.

زراعة القطن

وأشار إلى أن القطن المصري يُعد من أقل المحاصيل الصيفية استهلاكًا للمياه، ويمكن زراعته في الأراضي الملحية والضعيفة ونهايات الترع، كما يساهم في تحسين خواص التربة الطينية وتحقيق الاستدامة، ويوفر فرص عمل عديدة في الزراعة والصناعة، بجانب منتجاته الثانوية من الزيوت والأعلاف.

وأوضح "عمارة" أن الأصناف الحديثة من القطن المصري تنتمي لطبقة الأقطان الطويلة، وتشمل أصناف تناسب الوجه القبلي مثل جيزة 95 و98، وأخرى تناسب الوجه البحري مثل سوبر جيزة 86 و94 و97، إلى جانب طبقة الأقطان الطويلة الممتازة مثل أكسترا جيزة 45 و93 و96 التي تتميز بطول الشعيرة والمتانة والنعومة العالية.

وأضاف أن هذه الأصناف الجديدة عالية الإنتاجية، مبكرة النضج، قصيرة العمر، وتوفر نحو 30% من مياه الري مقارنة بالأصناف القديمة.

المساحة المنزرعة من القطن

وكشف "عمارة" أن المساحة المنزرعة هذا العام بلغت 195 ألف فدان على مستوى الجمهورية، منها 22 ألف فدان في الوجه القبلي و173 ألف فدان في الوجه البحري، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 1.4 مليون قنطار زهر، مشيرًا إلى أن الخطة تستهدف الوصول إلى 10 ملايين قنطار خلال 6 سنوات، في إطار استراتيجية التوسع في الأراضي الجديدة بأصناف مقاومة للتغيرات المناخية.

وأكد "عمارة" أن الدولة المصرية وضعت منظومة تسويق جديدة منذ عام 2019 تجمع بين النظام التعاوني القديم وآليات السوق الحر، وتشمل توزيع أكياس جوت مميزة لكل صنف في مراكز التجميع التي تديرها الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن، بحيث يورد المزارع محصوله بموجب بطاقة الحيازة الزراعية والبطاقة الشخصية.

وأضاف أن الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن ومعهد بحوث القطن يشرفان على فرز الأقطان وتحديد درجة النظافة والرتبة والتصافي، ثم يتم البيع بالمزادات العلنية التي تتيح للمزارع أفضل سعر مرتبط بالسعر العالمي، مما ساعد على القضاء على الوسطاء وربط المزارعين مباشرة بالأسواق الدولية.

وأشار إلى أن المحالج الجديدة تخرج منها الأقطان خالية من الشوائب وبجودة تصديرية عالية، بما يعزز مكانة القطن المصري كأحد أهم السلع الاستراتيجية الداعمة للصادرات المصرية وصناعة الغزل والنسيج.

القطن القطن المصري القطن المصري طويل التيلة اليوم العالمي للقطن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

تراجع مفاجئ في سعر الذهب عيار 21 الآن بعد قفزة جنونية

اجازة 6 اكتوبر2025

غداً أم الخميس؟.. موعد إجازة 6 أكتوبر رسمياً للموظفين والقطاع الخاص

الراحل سمير محمد علي

وفاة حارس الزمالك السابق بعد صراع مع المرض

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

متى يحق للمالك استرداد شقته بعد وفاة المستأجر.. 4 حالات حددها القانون

الرئيس السوري أحمد الشرع

إلغاء عطلة حرب 6 أكتوبر.. "الشرع" يحدد الإجازات الرسمية في سوريا

مجلس النواب

بالأسماء والمحافظات.. قائمة المستشفيات المُعتمدة لإجراء الكشف الطبي لمرشحي مجلس النواب

نادي الزمالك

تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي

النادي الأهلي

مدرب جديد يرفض تدريب الأهلي.. تفاصيل خطيرة

ترشيحاتنا

أرشيفية

حماس تنفي ادعاءات نشرتها وسائل إعلام حول موقفها من تسليم السلاح

خلال اللقاء

قنصل مصر بالرياض يستقبل أشقاء المصري المتوفي بحادث انحراف مركبة أمنية

بنيامين نتنياهو

مكتب نتنياهو: وفد إسرائيلي سيتوجه إلى شرم الشيخ غدا

بالصور

أبطال فيلم هيبتا المناظرة الأخيرة يتألقون فى العرض الحصري على السجادة الحمراء

أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢
أبطال فيلم هيبتا٢

المؤلف محمد سيد بشير عضو لجنة تحكيم مهرجان نقابة المهن التمثيلية المسرحي

محمد سيد بشير
محمد سيد بشير
محمد سيد بشير

انطلاق حفل مدحت صالح في قصر عابدين

مدحت صالح
مدحت صالح
مدحت صالح

في لمسة وفاء.. مدحت العدل يهدي مسرحية أم كلثوم إلى الراحل سامي العدل وابنه

مدحت العدل
مدحت العدل
مدحت العدل

فيديو

تصريحات سما المصري

سما المصري توضح حقيقة تصريح عايزة راجل يشكمني

بيج ياسمين

تخلت عن عضلاتها.. بيج ياسمين تفاجئ الجمهور بصور جديدة

اجتماع الرئيس مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

الرئيس السيسي يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري ويبحث التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري

واقعة الشجاع والمخمور

ضابط شجاع ينقذ الموقف.. سيطرة بطولية على شاب مخمور أحدث فوضى في القليوبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: المغرب بين الاحتجاجات ومخطط الشرق الأوسط الجديد

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: في تصنيف العلوم الفلسفية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: النجاح الفردي.. رحلة داخلية نحو الرضا والسعادة

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: ذكرى أكتوبر 1973 ما بين العقيدة واليقين

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ما لم تعرفه من قبل.. الأسرار الكاملة لخطة العبور

المزيد