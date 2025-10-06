قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة
روسيا تتسلّم دفعة جديدة من مركبات الدعم القتالي "تيرميناتور"
خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا
سرقة لوحة في سقارة.. حكم التجارة في الآثار وبيعها
كل شخص لديه الحرية في التعبير عن فرحته.. هبة قطب تعلق على مشاهد كيك الفرايد تشيكن بزفاف ابنتها
سيد عبد الحفيظ يطالب الخطيب بإلغاء منصب المدير الرياضي في الأهلي وإعادة هيكلة قطاع الكرة
بالأرقام.. كواليس إخلال الزمالك بوعده مع جوميز و43 ألف دولار فجرت الأزمة في فيفا
مصادر مطلعة: ديرمر وويتكوف وكوشنر لن يصلوا القاهرة قبل الأربعاء
ماذا تقدم اكيورا ADX موديل 2025 الجديدة.. وكم سعرها؟
رغم الإعلان.. مكتب رئيس الوزراء: ديرمر لن يغادر إلى القاهرة غدًا
نتنياهو: لا أستطيع ضمان موافقة حماس على اتفاق. آمل أن يحدث ذلك
أحداث 11 سبتمبر وراء حشد الخطيب الجمعية العمومية لإبعاد حسام غالي
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ترامب: لن أسمح بإهدار تحقيق السلام في الشرق الأوسط وإلا سيتبع ذلك إراقة دماء هائلة

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن وجود "مناقشات إيجابية للغاية" مع حركة حماس، مؤكداً أن الحوار يسير في اتجاه مشجع نحو إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب في غزة، ومشدداً على ضرورة التحرك بسرعة لتحقيق السلام الذي طال انتظاره في الشرق الأوسط.

وقال ترامب، في تدوينة نشرها عبر منصته TRUTH Social، إن "محادثات إيجابية للغاية جرت مع حماس ودول من جميع أنحاء العالم – العرب والمسلمون والجميع – في نهاية هذا الأسبوع"، موضحاً أن "الجهود تتركز حالياً على التوصل إلى اتفاق يشمل إطلاق الرهائن ووقف الحرب في غزة". 

وأضاف: “لكن الأهم من ذلك هو تحقيق السلام الذي طال انتظاره طويلاً في الشرق الأوسط.”

وأشار ترامب إلى أن الفرق الفنية ستجتمع مجدداً في مصر من أجل "مواصلة العمل وتوضيح التفاصيل النهائية"، في إشارة إلى الجهود التي تبذلها القاهرة لاستضافة المفاوضات بين الأطراف المعنية.

 وأكد أن المرحلة الأولى من العملية التفاوضية يجب أن تُستكمل خلال الأسبوع الجاري، قائلاً: “أطلب من الجميع التحرك بسرعة، فالتأخير لن يخدم أي طرف.”

وفي لهجة غير معتادة بالنسبة لخطاباته السابقة، أبدى ترامب حرصاً واضحاً على تحقيق تسوية دائمة، محذراً من أن استمرار الحرب سيؤدي إلى "إراقة دماء هائلة لا يريد أحد أن يراها". 

وأضاف: “لقد طال هذا الصراع الذي يعود إلى قرون، وحان الوقت لوضع حد له.”

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تتكثف فيه التحركات الدبلوماسية الإقليمية والدولية لإحياء المبادرة الأمريكية لإنهاء الحرب المستمرة في غزة، وسط ترحيب من عدة عواصم عربية بخطوات حماس الأخيرة تجاه المقترح الأمريكي.

ويُنظر إلى تدوينة ترامب على أنها محاولة لتأكيد دوره كمحور رئيسي في جهود الوساطة، خصوصاً مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يسعى لإبراز نفسه كـ"صانع سلام" قادر على تحقيق اختراق في أكثر ملفات المنطقة تعقيداً.

كما تعكس نبرته التصالحية رغبة واضحة في استثمار التقارب العربي – الأمريكي حول ضرورة التوصل إلى حل شامل وعادل، يضمن أمن إسرائيل ويحقق في الوقت ذاته حق الفلسطينيين في الحياة والسلام.

واختتم ترامب تدوينته بالتأكيد على أنه سيتابع شخصياً مجريات العملية، قائلاً: “سأستمر في مراقبة هذا الصراع عن قرب، ولن أسمح بإهدار هذه الفرصة التاريخية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.”

