فاروق جعفر: الفوز والتأهل أهم من الأداء.. والمدرب الحلقة الأضعف

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأدوار الإقصائية في البطولات المجمعة تختلف تمامًا عن باقي المراحل، حيث يكون التركيز الأساسي فيها على تحقيق الانتصار والتأهل، دون الالتفات كثيرًا إلى الشكل أو الأداء الفني.

وقال جعفر، خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن العامل النفسي يكون هو المسيطر على اللاعبين في هذه المرحلة، موضحًا أن الفرق تدخل مباريات الأدوار الإقصائية بهدف واحد فقط وهو الفوز، بغض النظر عن المستوى الفني.

وأضاف أن البطولات المجمعة تتطلب الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدًا خوض بطولة كاملة بـ10 أو 12 لاعبًا فقط، في ظل ما يتعرض له اللاعبون من إجهاد وإرهاق وإصابات متكررة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن المدرب يكون دائمًا الحلقة الأضعف في حالة تراجع النتائج، حيث تتم الإطاحة به سريعًا إذا جاءت النتائج سلبية، في الوقت الذي تنسب فيه الانتصارات والنتائج الإيجابية إلى اللاعبين.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على قائمة تضم ما بين 16 إلى 17 لاعبًا على الأقل، من أجل توفير البدائل المناسبة والتعامل مع مختلف الظروف التي قد تواجه الفريق خلال مشواره في البطولة.