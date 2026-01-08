قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بدعوى عدم خدمة مصالح أمريكا.. ترامب يأمر بالانسحاب من 66 منظمة دولية
وزير الطاقة الأمريكي: جميع عائدات فنزويلا النفطية تخضع لسيطرة الولايات المتحدة
استعد لـ رمضان من الآن.. 4 عبادات أجرها مثل ثواب قيام الليل داوم عليها
الرقابة المالية: 140 مليار جنيه تمويلات لنشاط التأجير التمويلي في 10 أشهر
سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏
اشتباكات في مينيابوليس بعد حادث إطلاق نار مرتبط بوكالة الهجرة الأمريكية
باتريس لومومبا .. مشجع الكونغو يجسد رمز الحرية في مدرجات إفريقيا
80 غرزة في وجهها.. سيدة تكشف تفاصيل تعدي زوجها المدمن عليها
ترامب يقترح رفع ميزانية الدفاع إلى 1.5 تريليون دولار في 2027
نائب ترامب: يمكن لفنزويلا بيع النفط إذا كان يخدم الولايات المتحدة فقط
مواعيد صرف منحة العمالة غير المنتظمة يناير 2026 وقيمتها وشروط الاستحقاق
محمد بركات: منتخب مصر حقق المطلوب أمام بنين والتأهل كان مستحقًا
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
رياضة

فاروق جعفر: الفوز والتأهل أهم من الأداء.. والمدرب الحلقة الأضعف

فاروق جعفر
فاروق جعفر
علا محمد

أكد فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، أن الأدوار الإقصائية في البطولات المجمعة تختلف تمامًا عن باقي المراحل، حيث يكون التركيز الأساسي فيها على تحقيق الانتصار والتأهل، دون الالتفات كثيرًا إلى الشكل أو الأداء الفني.

وقال جعفر، خلال استضافته مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج «يا مساء الأنوار» عبر قناة MBC مصر 2، إن العامل النفسي يكون هو المسيطر على اللاعبين في هذه المرحلة، موضحًا أن الفرق تدخل مباريات الأدوار الإقصائية بهدف واحد فقط وهو الفوز، بغض النظر عن المستوى الفني.

وأضاف أن البطولات المجمعة تتطلب الاعتماد على مجموعة كبيرة من اللاعبين، مشيرًا إلى أنه من الصعب جدًا خوض بطولة كاملة بـ10 أو 12 لاعبًا فقط، في ظل ما يتعرض له اللاعبون من إجهاد وإرهاق وإصابات متكررة.

وأوضح نجم الزمالك السابق أن المدرب يكون دائمًا الحلقة الأضعف في حالة تراجع النتائج، حيث تتم الإطاحة به سريعًا إذا جاءت النتائج سلبية، في الوقت الذي تنسب فيه الانتصارات والنتائج الإيجابية إلى اللاعبين.

واختتم فاروق جعفر تصريحاته بالتأكيد على ضرورة الاعتماد على قائمة تضم ما بين 16 إلى 17 لاعبًا على الأقل، من أجل توفير البدائل المناسبة والتعامل مع مختلف الظروف التي قد تواجه الفريق خلال مشواره في البطولة.

هل الخميس اجازة رسمية ؟

قرار رسمي.. هل غداً الخميس 8 يناير إجازة؟

الخميس إجازة رسمية

هل غداً الخميس 8 يناير إجازة للموظفين والطلاب؟.. قرار رسمي يوضح

لقاء سويدان

حالة نفسية سيئة وضغط.. لقاء سويدان تعلن إصابتها بالعصب السابع على الهواء

حالة الطقس

منخفض جوى قطبى يضرب البلاد فى هذا الموعد.. والأرصاد تحذر

رامي عياش شيرين عبد الوهاب

رامي عياش: أبشع مقابلة في حياتي كانت مع شيرين عبد الوهاب

اسعار الذهب اليوم 7 يناير

عيار 21 يرتفع.. أسعار الذهب الآن 7 يناير

أمطار

سحب منخفضة وصقيع.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

نجوي إبراهيم

ليس حادث سير.. نجوي إبراهيم تكشف تطورات حالتها الصحيةl خاص

أرشيفية

ترامب يسعى لإبعاد إيران وروسيا والصين عن نصف الكرة الغربي

السفير المصري

السفير المصري بداكار يلتقي رئيس السنغال وينقل تهنئة الرئيس السيسي بالعام الجديد

فنزويلا

خطة أمريكية من 3 مراحل لإدارة فنزويلا بعد مصادرة ناقلتي نفط

بالصور

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيلي إمجراند ‏EC7‎‏ موديل 2014 ‏

بالجلد الأسود.. نادية الجندي تخطف الأنظار في إطلالة شبابية

جومانا مراد تثير الجدل في آخر جلسة تصوير خضعت لها

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات فورد فوكس موديل 2017

نانسي عجرم

التفاهم بقى تهمة.. نانسي عجرم تكسر الصمت وترد على شائعة طلاقها‎

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الثالث

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: 2026.. روح الميلاد المتجدد

ياسر عبيدو

ياسر عبيدو يكتب: مستقبل اللغات في عالم متغير.. هل ستبقى العربية؟!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: ما الذي يفسد العلاقات الطويلة رغم النوايا الطيبة؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

