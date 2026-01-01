قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سر صغير للحفاظ على رصيد عداد الكهرباء أبو كارت
في أول أيام السنة.. أسعار العملات الأجنبية في مصر
إذا فاتتك لسنوات.. اعرف كيفية قضاء الصلاة بطريقة صحيحة
حصاد التضامن 2025.. صدور قانون الضمان الاجتماعي الجديد
كوارث مناخية غير مسبوقة.. الولايات المتحدة الأكثر تضررًا في 2025
مشروع الذهب القاري.. كيف تحوّل مصر المعدن النفيس إلى قوة اقتصادية؟
غنى سيرة الحب.. محمد فؤاد يتألق بأضخم حفلات رأس السنة فى القاهرة الجديدة
في كلمته بمناسبة رأس السنة.. البابا تواضروس: فليجعل الله العام الجديد عام الشبع والبركة
4 أعمال تنجي من عذاب القبر.. داوم عليها قبل فوات الأوان
وفقا لآخر تحديثات.. سعر العملات العربية 1-1-2026 في البنوك
ترامب يعلن سحب قوات الحرس الوطني من شيكاغو ولوس أنجلوس وبورتلاند
كأس أمم أفريقيا.. طريق مصر حال تخطي عقبة بنين
رياضة

فاروق جعفر يعلّق على أزمات الزمالك: إدارة الكرة يجب أن يقودها نجوم

فاروق جعفر
فاروق جعفر
باسنتي ناجي

علق فاروق جعفر، نجم الكرة المصرية السابق، على الأحداث الأخيرة داخل نادي الزمالك، والتي شهدت رحيل المدير الفني، إلى جانب البيان الصادر من المدير الرياضي الذي أوضح خلاله أسباب تراجع النتائج والأداء في الفترة الماضية.

فاروق جعفر 

وقال فاروق جعفر، خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2، إنه ينتمي إلى نادي الزمالك منذ عام 1963، حيث عمل داخل النادي كلاعب ومدرب، مؤكدًا أن علاقته بالقلعة البيضاء ممتدة منذ صغره.

وأضاف: "أنا أرى إن كرة القدم مهنة، ومش أي حد يشتغل فيها".

وأوضح جعفر أن نادي الزمالك يعاني من مشكلة كبيرة تتعلق بإدارة ملف الكرة، مشددًا على أن هذا الملف يجب أن يتولاه نجوم كرة قدم لديهم خبرات كروية حقيقية.

وأشار إلى أن الأهلي والزمالك يختلفان عن باقي الأندية، قائلًا: "الأهلي والزمالك غير أي نادي آخر، وإدارة الكرة في القطبين لازم تكون في إيد لاعب كرة سابق، وشفنا على مر التاريخ نجوم كبار تولوا مسؤولية إدارة الكرة في الناديين".

وتابع: "الأهلي والزمالك دايمًا بينافسوا على البطولات والألقاب، عكس باقي الأندية اللي بيكون ليها أهداف مختلفة، مثل البقاء في الدوري أو المنافسة على مركز متقدم".

واختتم نجم الزمالك السابق تصريحاته بالتأكيد على أن المدير الرياضي يجب أن يكون متخصصًا في كرة القدم وأن يكون سبق له ممارسة اللعبة حتى يستطيع النحاج خلال مهام عمله".

فاروق جعفر الاهلي الزمالك

