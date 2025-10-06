نقابة النقل البري: نصر أكتوبر نموذج خالد لتضحيات أبطال القوات المسلحة

هنأ مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالنقل البري برئاسة أشرف الدوكار، أمين الصندوق المساعد بالإتحاد العام لنقابات عمال مصر، والأمين العام للاتحاد العربي للنقل البري والبحري والجوي، الرئيس عبدالفتاح السيسي، والفريق أول عبد المجيد صقر القائـد العـام للقـوات المسلحـة وزيـر الدفـاع والإنتـاج الحربـي، والشعب المصري العظيم وعمال مصر المخلصين عامة وعمال النقل البري بصفة خاصة بمناسبة الاحتفال بذكرى الانتصار المجيد في السادس من أكتوبر.

وأكد الدوكار، أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ستظل على مدار الأعوام رمزاً لانتصار الإرادة المصرية، ونموذجاً خالد وحافل لتضحيات أبطال القوات المسلحة، لإعلاء روح التحدي والإصرار، ورفعة الوطن الذي يحتضن أبنائه تحت مظلة واحدة.

وشدد على أن سجل انتصارات أكتوبر، سيظل حافلاً بالذكريات النابضة داخل وجدان المصريين ويشهد تراب الوطن الذى حرره الشهداء ورووه بدمائهم الطاهرة من أجل أن تظل مصر قوية صامدة.

واختتم الدوكار تصريحاته، مؤكدا أن بطولات رجال الجيش لاحصر لها، ويحرصون دائما على تلقين العدو الغادر دروسا في فنون القتال للدفاع وحماية الوطن وشعب مصر العظيم.