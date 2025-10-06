نقابة السكة الحديد: نصر أكتوبر يظل ملهما للمصريبن ومؤلما للعدو الصهيوني

أكد عبد الفتاح فكري رئيس النقابة العامة للعاملين بالسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، أن شهر أكتوبر يأتينا كل عام حاملا معه نسمات الذكرى المجيدة، ذكرى نصر أكتوبر 1973، التي أعادت هيبة العرب وليست مصر فقط.

وأضاف فكري في بيان له، أن حرب أكتوبر ستظل ذكرى ليست في أذهان المصريين فقط، بل في أذهان العدو الصهيوني تذكرهم دائما بالفشل الذريع لقادتهم وساستهم، وجيشهم، مشيرا: "ستظل الحرب تقدم دروسا وعبر لمن يدرسها أو يطلع عليها في الأكاديميات العسكرية العالمية، رغم مرور 52 عاما عليها".

أكد فكري أن حرب أكتوبر المجيدة، لم تكن مجرد معركةٍ عسكريةٍ خاضتها مصر وحققت فيها أعظم انتصاراتها، وإنما كانت اختبارًا حقيقيًا لقدرة الشعب المصري على تحويل الحلم إلى حقيقة، مشددا على أن الجيش المصري تحدى المستحيل ذاته، وقهرَهُ، وانتصر عليه، وأثبت تفوقه في أصعب اللحظات التي قد تمر على أي أمة".

وشدد على أن ما حققته مصر في حرب أكتوبر المجيدة، سيظل أبد الدهر، شاهدًا على قوة وإرادة الشعب المصري، وكفاءة قواته المسلحة، وقدرة المصريين على التخطيط الدقيق والتنفيذ المحكم، حين عبر عشرات الآلاف من أبطال القوات المسلحة، يوم 6 أكتوبر عام 73، إلى الضفة الشرقية لقناة السويس، لاستعادة أغلى بقعة في الوطن وهي سيناء الحبيبة، واستعاد المصريون معها كرامتهم واحترام العالم.

كما أكد رئيس نقابة السكة الحديد، أن قواتنا المسلحة استطاعت أن تغير مسار التاريخ، وتحطم البطولات الزائفة للعدو الإسرائيلي ،وأصبحت بحق "درع وسيف" قادر على الردع وحماية الوطن، فلا يستطيع أحدٌ الاقتراب من أراضي مصر بفضل وجود هذا الجيش، الذي ضرب أروع الأمثلة في الوطنية والبسالة لتحرير أراضيه المحتلة.

وأوضح فكري، أن نصر أكتوبر كما أنه سيظل علامة فارقة في التاريخ العسكري، سيظل أيضا مصدر إلهام ودافع قوي لعجلات الإنتاج، والتنمية المستدامة لهذا الوطن الذي ضحى من أجله شهداء أبرار، وأرتوت أرضه بدمائهم الزكية، ونكمل جميعا عمال مصر على خطاهم، فقد استردوا الأرض والكرامة، ونحن نبني ونطور ونعمر.

وتقدم رئيس النقابة العامة للسكة الحديد ومترو الأنفاق والشركات التابعة، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ولقيادات وضباط وأفراد قواتنا المسلحة، وشعب مصر العظيم بالذكرى 52 لانتصارات أكتوبر المجيدة.