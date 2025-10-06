خروج منتخب مصر للشباب من كأس العالم تحت 20 عامًا

ودّع منتخب مصر للشباب منافسات بطولة كأس العالم تحت 20 عامًا المقامة في تشيلي، بعدما فشل في التأهل إلى دور الـ16، رغم فوزه المثير على أصحاب الأرض في الجولة الأخيرة من مرحلة المجموعات.

نظام التأهل في البطولة

يعتمد نظام البطولة على تأهل صاحبي المركزين الأول والثاني من كل مجموعة مباشرة إلى دور الـ16، إلى جانب أفضل أربعة منتخبات من بين الستة التي أنهت مشوارها في المركز الثالث. وهو ما جعل المنافسة على المقاعد المتبقية شديدة بين المنتخبات.

فوز مثير على تشيلي

نجح منتخب مصر في تحقيق انتصار مهم على تشيلي المستضيفة بنتيجة 2-1، بعدما خطف اللاعبون هدف الفوز في الثواني الأخيرة من المباراة. هذا الانتصار منح “الفراعنة الصغار” المركز الثالث في المجموعة خلف اليابان وتشيلي، وأمام منتخب نيوزيلندا الذي تذيل الترتيب.



انتظار نتائج المجموعات الأخرى

رغم الفوز، لم يكن مصير المنتخب المصري بيده، حيث كان عليه انتظار نتائج بقية المجموعات لمعرفة موقعه ضمن ترتيب أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث.



نتائج غير مواتية لمنتخب مصر

جاءت النتائج عكس التطلعات المصرية؛ إذ حققت إسبانيا الفوز في المجموعة الثالثة، وأستراليا في الرابعة، ثم فرنسا في الخامسة، وهو ما تسبب في تراجع ترتيب مصر بين أصحاب المركز الثالث، ليخرج الفريق رسميًا من البطولة.





ورغم الخروج المبكر، أشاد كثيرون بأداء المنتخب المصري القوي خاصة أمام تشيلي، حيث أظهر اللاعبون روحًا قتالية حتى اللحظات الأخيرة. إلا أن سوء الحظ وتفوق منتخبات المجموعات الأخرى في الجولة الأخيرة أجهض حلم التأهل لدور الـ16



