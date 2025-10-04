توقعت الخروج من المونديال.. خالد بيومي يعلق علي فوز منتخب الشباب في شيلي

علق المحلل الرياضي خالد بيومي، على فوز منتخب مصر للشباب أمام تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب 2025 المقامة في تشيلي.

وحقق منتخب مصر تحت 20 سنة، فوزًا مهمًا وثمينًا على تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الثالثة والأخيرة من كأس العالم للشباب 2025.

وكتب خالد بيومي عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «بعد انتهاء مباراة نيوزيلندا، أثنيت على شبابنا وولادنا، وكنت أتوقع خروجهم من البطولة بعد الخسارتين، ولكن كرة القدم لا تعترف بالمستحيل طالما هناك بصيص أمل، وهذا ما تحقق بانتصار شبابنا. نتمنى التأهل بناءً على نتائج باقي المجموعات كأفضل مركز ثالث في المجموعات».

وأضاف: «لقد قدم منتخبنا أفضل أداء له أمام صاحب الأرض والجمهور، أحسنتم يا شباب، ونتمنى التأهل بإذن الله».