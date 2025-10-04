5 حالات تؤهل منتخب مصر لدور الـ 16 بمونديال الشباب .. تفاصيل

تغلب منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه ، على نظيره منتخب تشيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب.

وافتتح التسجيل لـمنتخب تشيلي نيكولاس في الدقيقة 27 قبل أن يتعادل أحمد عابدين لـ منتخب مصر للشباب في الدقيقة 47، ثم أضاف عمر خضر الهدف الثاني فى الدقيقة (90+4) من عمر المباراة التي جمعتهما فجر اليوم السبت.

وبهذه النتيجة يحتل منتخب اليابان المركز الأول بالمجموعة برصيد 9 نقاط، بينما تأتي تشيلي في المركز الثاني برصيد 3 نقاط بالتساوي مع منتخب مصر فى المركز الثالث، ونيوزيلندا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط أيضاً.



وجاء تشكيل منتخب مصر للشباب كالتالي:

حارس المرمى: أحمد وهب.



خط الدفاع: مهاب سامي، معتز محمد، أحمد عابدين، عبد الله يوستنجي.

خط الوسط: تيبو جبريال، أحمد خالد كباكا، سليم طلب.

خط الهجوم: حامد عبد الله، أحمد نايل، محمد عبد الله.

كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي بمشاركة منتخب مصر للشباب يتكون من 24 منتخبا مقسمين على 6 مجموعات، ليتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى دور الـ16 بالإضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.



منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه صنع معجزة وسجل هدفا في اخر دقيقة واحتفل نجوم شباب الفراعنة بالاحتفال والتأهل علي حساب صاحب الارض والجمهور.

لكن حماده أنور مدير منتخب مصر للشباب، حصل وهو علي الخط على إنذار ويبعد شباب الفراعنة عن المركز الثاني بداعي اللعب النظيف لصالح منتخب تشيلي.

ووفقا للائحة المعمول بها في كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي، فإنه يتم الاحتكام في حال تعادل أي فريقين من حيث النقاط فإنه يتم اللجوء الي الاحتكام إلي فارق الأهداف ثم البطاقات واللعب النظيف.

ووفقا للائحة المعمول بها في كأس العالم للشباب، فإن الانذار الذي حصل عليه حمادة أنور بالجهاز الإداري جعل منتخب مصر للشباب يحتل المركز الثالث ومنتخب تشيلي في المركز الثاني.

تم اعتماد منتخب تشيلي في المركز الثانى فى المجموعة بفارق انذارين عن منتخب مصر للشباب في كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلي.

فرص منتخب مصر فى الصعود لدور ال 16

يمتلك منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه فرصة للتأهل إلى دور ال 16 بمونديال الشباب الحالي في تشيلي بعد احتلاله المركز الثالث في المجموعة وانتظاره نتائج المنتخبات الأخري لتحديد اختياره ضمن أفضل توالت من عدمه وذلك علي النحو التالي:

فوز منتخب المغرب أمام المكسيك

تعادل منتخبي اسبانيا والبرازيل

فوز منتخب استراليا أو تعادله مع نظيره منتخب بنما

فوز منتخب كولومبيا على نظيره منتخب نيجيريا

فوز منتخب أمريكا على نظيره منتخب جنوب أفريقيا

منتخب مصر للشباب بقيادة أسامة نبيه حصل على 7 إنذارات مقابل 5 لمنتخب تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب منها 5 إنذارات للاعيبن بجانب إنذار لحماده أنور و علاء عبده بالجهاز الإداري.

بناءً عليه، منتخب مصر احتل المركز الثالث، حيث تصعد أفضل 4 فرق من المركز الثالث لدور 16.