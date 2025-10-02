مخاوف بشأن إمدادات النحاس من تشيلي وإندونيسيا تصعد بالأسعار في الأسواق العالمية

ارتفعت أسعار النحاس في الأسواق العالمية بشكل ملحوظ خلال تعاملات اليوم الخميس، وسط مخاوف متزايدة من تقلص إمدادات المعدن الصناعي من تسيلي وإندونيسيا بسبب استمرار تداعيات انهيارات أرضية أصابت المناجم وأثرت على الإنتاج.

وزادت أسعار العقود الآجلة للنحاس بنسبة 3.90%، لتصل إلى 4.826 دولار للرطل، مسجلة أعلى مستوياتها في شهرين.

وأوضحت وكالة "ماركت وتش" العالمية أن البيانات الرسمية أظهرت انخفاض إنتاج النحاس في تشيلي بنحو 10% على في أغسطس الماضي، وهو أكبر انخفاض منذ عام 2023، بعد أن أدى زلزال أواخر يوليو إلى إجبار شركة "كوديلكو" المملوكة للدولة على تعليق التعدين والصهر في موقعها.

وأشارت إلى أن الإنتاج العالمي تأثر كذلك بنقص الإمدادات بعد أن تسبب انهيار طيني في منجم "غراسبيرج" الإندونيسي في توقف نحو 3% من المعروض العالمي، وسط توقعات بعدم عودة المنجم إلى طاقته الكاملة قبل بداية 2027.