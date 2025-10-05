قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير دفاع الاحتلال: الجيش سيبقى في مناطق سيطرة بغزة لحماية المستوطنات.. وسننزع سلاح حركة حماس
نواب "صحة البرلمان": الولادات القيصرية غير المبررة خطر صامت يهدد أمهات مصر.. وآن أوان المواجهة
مصر تكثف جهودها لإدخال المساعدات إلى غزة رغم التحديات
وزير التعليم يفتتح إدارة المنتزة أول التعليمية.. و9 مدارس جديدة بالمحافظة
واقعة روسية تهز المجتمع.. أب ينتقم من المعتدي على ابنته ويجبره على حفر قبره بيده
مجلس الزمالك في حيرة.. انقسام داخل القلعة البيضاء حول مصير فيريرا
سوريا تشهد أول انتخابات تشريعية بعد سقوط نظام الأسد
الحكومة توافق علي تقنين أوضاع 160 كنيسة ومبنى تابعاً
ديمتري دلياني لـ "صدى البلد": خطاب نتنياهو الليلة الماضية كشف سعيه لتحويل خطة ترامب لأداة لاستمرار الإبادة
العربية اتقلبت بالركاب.. إصابة 14 شخصًا في حادث مروري غربي الإسكندرية
تصحيح المسار.. إجراء جديد في الزمالك بعد التوقف الدولي
بضاعة ب66 مليون جنيه.. سقوط أخطر عصابة لتصنيع مخدر الآيس
شوبير يهاجم الجهاز الفني لمنتخب الشباب: ليه نحط نفسنا في الموقف ده ؟

منار نور

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للشباب، رغم الفوز على منتخب تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي، مشيرًا إلى أن فرص التأهل لا تزال غامضة بسبب أخطاء ساذجة تتعلق بقواعد "اللعب النظيف".

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إنه كان حريصًا على متابعة مباراة مصر وتشيلي رغم ارتباطه بالسفر، مضيفًا: "قعدت أحارب مع نفسي علشان أتفرج.. وعشت دور المشجع، وكنت متحمس للفوز".

وكشف شوبير عن صدمته بعد معرفته بأن منتخب تشيلي هو من تأهل وليس مصر، موضحًا: " كنا فرحانين لحد ما حد بعتلي وقالي متكتبش حاجة، تشيلي هي اللي صعدت".

وانتقد شوبير غياب التوعية لدى اللاعبين بشأن قواعد اللعب النظيف التي تُستخدم كمعيار في حسم التأهل، قائلًا: "واجب الجهاز الفني والإداري إنهم يبلغوا اللاعبين بعدم الحصول على إنذارات.. الإداريين نفسهم مينفعش ياخدوا إنذارات!".

وتابع: "أنا مذهول من إننا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، والمجموعة اللي فيها المغرب وكمان مجموعات تانية اتأهل منها فرق بأفضل مركز ثالث، واحنا لسه بننتظر على فيض الكريم".

واختتم شوبير تصريحاته برسالة حزينة: "الولاد دول صعبانين عليّا، لأنهم انظلموا بما فيه الكفاية، وأتمنى إن الدنيا تمشي كويس ونقعد نفهمها صح قبل فوات الأوان".

الخدمات الإدارية تهنئ الرئيس السيسي والقوات المسلحة بانتصارات أكتوبر

"الزراعة" تدرب كوادر جديدة حول أحدث تقنيات المكافحة الحيوية وإدارة الآفات

تسليم الشهادات المؤمنة للدفعة الرابعة من مسابقة 30 ألف معلم.. غداً

200 ألف جنيه.. مى عمر تثير الجدل بفستانها فى أسبوع الموضة بباريس

للانش بوكس.. طريقة عمل الكوكيز السريع

كيف يخفف الزبادي من الحكة المهبلية؟

جومانا مراد تثير الجدل بجمالها فى أحدث جلسة تصوير

طلبقة أحمد مكي

زواج سري وخذلان.. طليقة أحمد مكي تكشف أسرار زواجها لأول مرة

د. آية الهنداوي ـ مدرس الدراسات اليهودية جامعة المنصورة

د. آية الهنداوي تكتب: أمريكا وإسرائيل.. تحالف القذارة والدم الفلسطيني

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماذا يحدث في المغرب ؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب: قراءة في المناورات المصرية التركية !

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: هل تهدد مظاهرات المغرب تنظيم بطولة كأس الأمم الأفريقية؟

أحمد سالم - مدير تحرير صدى البلد

أحمد سالم يكتب: معرض دمنهور للكتاب.. مشروع يستحق التدويل

