شوبير يهاجم الجهاز الفني لمنتخب الشباب: ليه نحط نفسنا في الموقف ده ؟

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات حادة للجهاز الفني والإداري لمنتخب مصر للشباب، رغم الفوز على منتخب تشيلي في بطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليًا في تشيلي، مشيرًا إلى أن فرص التأهل لا تزال غامضة بسبب أخطاء ساذجة تتعلق بقواعد "اللعب النظيف".

وقال شوبير، خلال تصريحاته الإذاعية، إنه كان حريصًا على متابعة مباراة مصر وتشيلي رغم ارتباطه بالسفر، مضيفًا: "قعدت أحارب مع نفسي علشان أتفرج.. وعشت دور المشجع، وكنت متحمس للفوز".

وكشف شوبير عن صدمته بعد معرفته بأن منتخب تشيلي هو من تأهل وليس مصر، موضحًا: " كنا فرحانين لحد ما حد بعتلي وقالي متكتبش حاجة، تشيلي هي اللي صعدت".

وانتقد شوبير غياب التوعية لدى اللاعبين بشأن قواعد اللعب النظيف التي تُستخدم كمعيار في حسم التأهل، قائلًا: "واجب الجهاز الفني والإداري إنهم يبلغوا اللاعبين بعدم الحصول على إنذارات.. الإداريين نفسهم مينفعش ياخدوا إنذارات!".

وتابع: "أنا مذهول من إننا اللي حطينا نفسنا في الموقف ده، والمجموعة اللي فيها المغرب وكمان مجموعات تانية اتأهل منها فرق بأفضل مركز ثالث، واحنا لسه بننتظر على فيض الكريم".

واختتم شوبير تصريحاته برسالة حزينة: "الولاد دول صعبانين عليّا، لأنهم انظلموا بما فيه الكفاية، وأتمنى إن الدنيا تمشي كويس ونقعد نفهمها صح قبل فوات الأوان".