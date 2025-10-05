شوبير ينتقد ناصر ماهر: الزمالك مش بيلعب سكواش.. كرة القدم لعبة جماعية

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات لاذعة للاعب نادي الزمالك ناصر ماهر، عقب الأداء الباهت الذي قدّمه خلال مباراة القمة الأخيرة أمام الأهلي، والتي لم يظهر خلالها بالمستوى المنتظر.

وقال شوبير، عبر إذاعة أون سبورت إف إم، إن ناصر ماهر لم يُقدّم الإضافة الهجومية المرجوة للفريق الأبيض، مشيرًا إلى أن الأداء الفردي طغى على تحركاته داخل الملعب، ما أثّر على الفاعلية الهجومية للزمالك بشكل عام.

وأضاف: "ناصر ماهر لاعب موهوب وكورته حلوة، لكن لازم يعرف إنه بيلعب في نادي الزمالك، والنادي ده دايمًا بيلعب على البطولات.. اللعب الفردي مش هينفع، والزمالك مش بيلعب كاراتيه ولا جودو ولا سكواش، دي رياضات فردية.. إنما كرة القدم لعبة جماعية".

وأشار شوبير إلى أن اعتماد ناصر ماهر المفرط على المهارات الفردية أضاع على الزمالك عدة فرص محققة، مؤكدًا أن جماهير الفريق تطالب بأداء جماعي أكثر انسجامًا في الفترة المقبلة.

واختتم شوبير تصريحاته بالتأكيد على أن التزام اللاعب بروح الفريق والعمل الجماعي سيكون مفتاح عودته للتألق، قائلًا: "النجاح في الزمالك لا يتحقق إلا بروح الفريق والتعاون داخل المستطيل الأخضر".