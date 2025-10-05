شوبير يصدم جماهير الأهلي حول موعد الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موعد الإعلان الرسمي عن المدير الفني الأجنبي الجديد الذي سيقود الأهلي خلفا لعماد النحاس الذي تولى المهمة مؤقتًا بعد إقالة الإسباني خوسيه ريبيرو.

وقال أحمد شوبير، في تصريحات إذاعية عبر برنامج مع شوبير، المذاع عبر أون سبورت إف إم عن أن النادي الأهلي لن يتسرع في حسم ملف المدير الفني خلال فترة التوقف الدولي الحالية مرجحا التعاقد مع المدرب الأجنبي خلال فترة التوقف في شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف شوبير: المعلومة المؤكدة أن الأهلي يتفاوض مع عدد من المدربين، وكان قريبا من التعاقد مع أحدهم لكن المفاوضات فشلت بسبب بند الشرط الجزائي وبصراحة كل انتصار يحققه عماد النحاس يخفف الضغوط ويؤجل الحاجة للتسرع في إبرام التعاقد».

واختتم شوبير: قولا واحدا والمؤكد أن هناك مدربا أجنبيا للأهلي، لكن هناك احتمال لتأخير التعاقد معه.