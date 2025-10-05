شوبير: دفاع الأهلي يعاني رغم الانتصارات.. والشد العضلي ظاهرة مقلقة

أبدى الإعلامي أحمد شوبير قلقه من تكرار الأخطاء الدفاعية داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، رغم الفوز الكبير على كهرباء الإسماعيلية برباعية في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

:وقال شوبير، عبر برنامجه الإذاعي "مع شوبير" على "أون سبورت إف إم"، إن دفاع الأهلي لا يزال يعاني، مشيرًا إلى أن الفريق استقبل 11 هدفًا في 9 مباريات فقط، وهو رقم لا يتناسب مع طموحات الفريق.

شوبير يصدم جماهير الأهلي حول موعد الإعلان عن المدير الفني الأجنبي الجديد بصبغة حمراء.. شوبير يكشف كواليس برنامجه الجديد على قناة النهار شوبير: الأهلي يؤجل حسم ملف المدير الفني الأجنبي بسبب الشرط الجزائي

ورغم الانتقادات الدفاعية، أشار شوبير إلى الجانب الإيجابي، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزه الرابع على التوالي، إلى جانب عودة المهاجم محمد شريف للتهديف من جديد.

وتساءل شوبير عن تكرار حالات الشد العضلي بين لاعبي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، معتبرًا الأمر "ظاهرة غريبة" تستحق الدراسة والمتابعة من الجهاز الطبي والفني داخل القلعة الحمراء.