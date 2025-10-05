شوبير: الأهلي يؤجل حسم ملف المدير الفني الأجنبي بسبب الشرط الجزائي

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن آخر تطورات ملف المدير الفني الجديد للنادي الأهلي، مشيرًا إلى أن إدارة القلعة الحمراء لن تتسرع في حسم التعاقد مع مدرب أجنبي خلال الفترة الحالية.



وقال شوبير، في تصريحات عبر قناة «النهار»، إن الأهلي قرر تأجيل حسم الملف إلى ما بعد فترة التوقف الدولي الحالية، موضحًا أن الاتجاه الأقرب هو إنهاء الاتفاق مع المدرب الجديد خلال فترة التوقف الدولي المقبلة.



وأضاف: «المعلومة المؤكدة أن الأهلي يتفاوض مع أكثر من مدرب أجنبي، وكان قريبًا من التعاقد مع أحدهم، إلا أن المفاوضات توقفت بسبب الشرط الجزائي الكبير في عقده».



واختتم شوبير تصريحاته مؤكدًا أن التعاقد مع مدير فني أجنبي أمر محسوم داخل النادي، لكن التوقيت ما زال محل دراسة، وقد يشهد الملف مزيدًا من التأجيل.