منتخبنا خذلنا.. فتحي سند يعلق على مباراة منتخب شباب المغرب

علق الناقد الرياضي فتحي سند علي مباراة منتخب شباب المغرب في كأس العالم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

وكتب فتحي سند :" منتخب شباب المغرب " بهرنا " ..فى كاس العالم ..هزم اسبانيا والبرازيل وتأهل للدور التانى كأول المجموعة الثالثة

" الصعبة جدا" دون إنتظار لمباراة المكسيك ..ومنتخبنا " خذلنا"..يخسر أمام اليابان ونيوزيلاندا ..ويودع البطولة متذيلا "المجموعة الأولى " السهلة جدا"

..المغاربة عندهم مشروع ..وانت " معندكش " ..فعلا وبالفم المليان : جتنا نيلة فى حظنا الهباب "

ينتظر حلمي طولان المدير الفني لـ منتخب مصر المشارك ضمن منافسات بطولة كأس العرب قرار اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة بحسم السفر إلي المغرب من عدمه.وتحدد في وقت سابق موعد سفر منتخب مصر الثاني بقيادة مدربه حلمي طولان، إلى المغرب يوم 6 أكتوبر الجارى، حيث يخوض معسكرا هاما في الفترة من 6 إلى 12 من الشهر الجاري، يلتقي خلالها بمنتخبي المغرب والبحرين في إطار التحضيرات لكأس العرب التى تنطلق مطلع ديسمبر المقبل.



ومن المقرر أن يحسم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هاني أبوريدة مصير معسكر منتخب مصر الثاني بقيادة حلمي طولان في المغرب في قادم الساعات وذلك بعد الأحداث الصادرة مؤخرا في الدولة الشقيقة.وأنهى الاتحاد المصرى لكرة القدم اتفاقه على المباريات الودية لمنتخب مصر الثانى والذى يشارك فى كأس العرب خلال فترة التوقف الدولى فى شهر أكتوبر المقبل.



ويلتقى مع منتخب المغرب يوم 9 أكتوبر، ثم منتخب البحرين يوم 12 من نفس الشهر، ضمن خطة إعداد الجهاز الفنى للمنتخب لبطولة كأس العرب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة مطلع ديسمبر المقبل.