موعد مباراة منتخب مصر للشباب أمام تشيلي

يستعد منتخب مصر للشباب تحت 20 عاما بقيادة أسامة نبيه، لمواجهة تشيلي في اللقاء المقبل رغم الهزيمة أمام نيوزيلندا، بهدفين مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، ضمن منافسات الجولة الثانية بالدور الأول ببطولة كأس العالم للشباب المقامة حاليا في تشيلى.

ويواجه منتخب مصر للشباب مواليد 2005 منتخب تشيلي، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات بكأس العالم للشباب

وتقام المباراة مساء السبت المقبل بتوقيت تشيلي، في الثانية فجر يوم الأحد المقبل بتوقيت مصر.

وجاءت القائمة على النحو التالي: حراسة المرمى: عبد المنعم تامر (زد) - أحمد وهب (المصري) - أحمد منشاوي (الاتحاد السكندري)، والدفاع: أحمد نايل (حرس الحدود) - أحمد عابدين (الأهلي) - عبد الله بوستنجي (زد) - معتز محمد (حرس الحدود) - مؤمن شريف (الاتحاد السكندري) - مهاب سامي (إنبي)، والوسط: أحمد خالد كباكا (زد) - محمد السيد (الزمالك) - أحمد وحيد (غزل المحلة) - سيف سفاجا (إنبي) - سليم طلب (هيرتا برلين الألماني) - تيبو جابريال (ماينز الألماني)، والهجوم: محمد عبد الله (الأهلي) عمر سيد معوض (الأهلي) حامد عبد الله (إنبي) - عمرو "بيبو" (أراو السويسري) - ياسين عاطف (الأهلي) - عمر خضر (أستون فيلا الإنجليزي) - أحمد شرف (المصري) - محمد هيثم (الأهلي)، وتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة البطولة التي تضم 21 لاعبا بينما ضمت قائمة الاحتياط الثنائى أحمد شرف وياسين عاطف.